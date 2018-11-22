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13:06 (мск), источник: РИА Новости

Владимир Токарев назначен замглавы Минтранса

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Владимира Токарева заместителем главы Минтранса, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

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Источник: РИА Новости

«Назначить Токарева Владимира Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — говорится в документе.

Представитель Минтранса уточнил РИА Новости, что Токарев будет курировать железнодорожную отрасль. Ранее этим занимался Алан Лушников.

Токарев в 2004—2006 годах работал в «Вагонреммаше», дочерней структуре РЖД, затем был замруководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. В конце 2008 года он перешел на пост замглавы Минрегиона, с декабря 2013 года по апрель 2014 года занимал должность замминистра строительства и ЖКХ.

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