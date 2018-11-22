Владимир Токарев назначен замглавы Минтранса

Токарев в 2004—2006 годах работал в «Вагонреммаше», дочерней структуре РЖД, затем был замруководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. В конце 2008 года он перешел на пост замглавы Минрегиона, с декабря 2013 года по апрель 2014 года занимал должность замминистра строительства и ЖКХ.

