Владимир Токарев назначен замглавы Минтранса
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
«Назначить Токарева Владимира Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — говорится в документе.
Представитель Минтранса уточнил РИА Новости, что Токарев будет курировать железнодорожную отрасль. Ранее этим занимался Алан Лушников.
Токарев в 2004—2006 годах работал в «Вагонреммаше», дочерней структуре РЖД, затем был замруководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. В конце 2008 года он перешел на пост замглавы Минрегиона, с декабря 2013 года по апрель 2014 года занимал должность замминистра строительства и ЖКХ.