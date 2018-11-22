61% россиян назвал президента ответственным за проблемы РФ

Источник: РИА "Новости"

Согласно результатам исследования, опубликованным в четверг на сайте социологического центра, по состоянию на октябрь 2018 года 61% россиян полагают, что президент РФ Владимир Путин в полной мере ответственен за проблемы, стоящие перед страной. Еще 22% респондентов считают, что его ответственность за происходящее лишь частична.

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В свою очередь, 16% опрошенных убеждены, что президент не несет ответственности за проблемы. 10% респондентов считают, что в них виноваты «нерадивые и коррумпированные» чиновники, 6% списывают все на объективные обстоятельства, в том числе на наследие 90-х годов и последствия мирового экономического кризиса, подчеркивая, что президент все делает правильно.

На вопрос о том, за кого из нынешних политиков россияне готовы отдать свои голоса, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, 56% из готовых прийти на выборы опрошенных ответили, что проголосовали бы за действующего президента. Следующие по предпочтениям респондентов политики не набирают более 5%. При этом 29% из готовых прийти на выборы участников опроса свои электоральные предпочтения затруднились определить, свидетельствуют данные исследования.