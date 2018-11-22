Володин назвал 20 декабря возможной датой большой пресс-конференции Путина
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Большая
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Большая
Депутаты договорились о проведении последнего пленарного заседания осенней сессии 19 декабря. Ранее заключительное заседание планировалось 20-го числа.
«Когда знаковые события в политической жизни страны, как правило, все политики они у телевизора», — заметил спикер. «Поэтому, мы понимаем, что депутаты будут разрываться (между пленарным заседанием и желанием послушать ответы президента на
Ранее в Кремле не называли точной даты