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15:40 (мск), источник: Интерфакс

Володин назвал 20 декабря возможной датой большой пресс-конференции Путина

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина может состояться 20 декабря, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании в четверг.

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Источник: РИА "Новости"

Депутаты договорились о проведении последнего пленарного заседания осенней сессии 19 декабря. Ранее заключительное заседание планировалось 20-го числа.

Володин пояснил, что день освобождается в связи с тем, что «мы видим из средств массовой информации, и вчера задавали такие вопросы — возможно, будет пресс-конференция президента (в этот день)».

«Когда знаковые события в политической жизни страны, как правило, все политики они у телевизора», — заметил спикер. «Поэтому, мы понимаем, что депутаты будут разрываться (между пленарным заседанием и желанием послушать ответы президента на пресс-конференции — ИФ)», — потому и предлагается скорректировать график, пояснил Володин.

Ранее в Кремле не называли точной даты пресс-конференции, сообщив только, что она традиционно пройдет в декабре.

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