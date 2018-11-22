ЕС и Великобритания согласовали проект декларации об отношениях после Brexit
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Теперь документ должен быть изучен лидерами стран ЕС.
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Теперь документ должен быть изучен лидерами стран ЕС.
Представители Лондона и Брюсселя согласовали проект декларации о будущих отношениях Великобритании и ЕС, заявил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск.
«Председатель Еврокомиссии проинформировал меня о том, что проект был согласован на уровне переговорщиков. Он был согласован на политическом уровне, теперь его предстоит одобрить лидерам (стран ЕС — ИФ)», — написал Туск в твиттере.
14 ноября после пятичасового обсуждения кабинет министров Великобритании одобрил текст соглашения по Brexit. Сообщалось, что против документа выступала треть членов правительства.
Председатель Европейского совета Дональд Туск ранее объявил, что назначил саммит ЕС для рассмотрения проекта соглашения по Brexit на 25 ноября.
Ранее в четверг сообщалось, что саммит по Brexit может оказаться под угрозой, так как