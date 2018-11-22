Песков не подтвердил обсуждение новых оснований для ядерного удара
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU —
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU —
«Совсем недавно президент перечислял те причины, которые могут стать основанием для применения ядерного оружия, что концептуально зафиксировано в РФ. Мне неизвестно, что сейчас идут
«У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция — это
21 ноября участники «круглого стола» комитета Совета Федерации по обороне и безопасности предложили разработать проект национальной военной стратегии РФ и новую редакцию Основ политики РФ в области ядерного сдерживания.
«По итогам «круглого стола» был принят проект рекомендаций органам власти и профессиональным организациям. В частности, предлагается разработка проекта «Национальной военной стратегии Российской Федерации», — говорится в сообщении
«А Совбезу России и его Межведомственной Комиссии по военной безопасности — проработать вопрос о новой редакции «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», — отмечается в сообщении.