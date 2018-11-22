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16:13 (мск), источник: Интерфакс

Песков не подтвердил обсуждение новых оснований для ядерного удара

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно, чтобы в России велась дискуссия относительно новых оснований для применения ядерного оружия, кроме тех, которые зафиксированы в официальных документах и о которых говорил президент страны Владимир Путин.

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Источник: РИА "Новости"

«Совсем недавно президент перечислял те причины, которые могут стать основанием для применения ядерного оружия, что концептуально зафиксировано в РФ. Мне неизвестно, что сейчас идут какие-то обсуждения в плане дальнейшего совершенствования этой аргументации», — сказал Песков.

«У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция — это ответно-встречный удар», — заявил Путин, выступая 18 октября на Валдайском форуме в Сочи.

Российский лидер подчеркнул, что это значит, что Россия готова и будет применять ядерное оружие «только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России».
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В Кремле разъяснили слова Путина о ядерном ударе

21 ноября участники «круглого стола» комитета Совета Федерации по обороне и безопасности предложили разработать проект национальной военной стратегии РФ и новую редакцию Основ политики РФ в области ядерного сдерживания.

«По итогам «круглого стола» был принят проект рекомендаций органам власти и профессиональным организациям. В частности, предлагается разработка проекта «Национальной военной стратегии Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«А Совбезу России и его Межведомственной Комиссии по военной безопасности — проработать вопрос о новой редакции «Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», — отмечается в сообщении.

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