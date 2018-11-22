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18:45 (мск), источник: РИА Новости

Российскую армию признали одной из сильнейших в мире

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших Вооруженных сил в мире, опубликованном на портале Business Insider.

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Эксперты учитывали более 50 показателей, включая разнообразие имеющихся вооружений, мобилизационный потенциал, уровень развития промышленности, природные ресурсы и другие факторы.

Преимущество получили ядерные державы и члены НАТО. За отсутствие флота у стран, не имеющих выхода к морю, баллы не вычитались.

Лидером рейтинга стали США. Численность американских военнослужащих — около двух миллионов человек (действующие и запасники). В армии почти шесть тысяч танков, чуть более 13 тысяч самолетов, среди которых около двух тысяч истребителей, 415 судов ВМФ. Оборонный бюджет Соединенных Штатов достигает 647 миллиардов долларов.

Фоторепортаж
Северокорейская угроза

Вторую строчку заняла российская армия. Ее численность — более 3,5 миллиона человек. По данным портала, Вооруженные силы России насчитывают почти четыре тысячи самолетов, более 20 тысяч танков и 352 корабля. Военный бюджет, отмечает Business Insider, составляет 47 миллиардов долларов.

Третьим стал Китай. В армии страны служит более 2,5 миллиона человек, а количество военных самолетов превышает три тысячи единиц техники. В распоряжении Народно-освободительной армии более 7,5 тысячи танков и 714 судов ВМФ. Военный бюджет страны составляет 151 миллиард долларов.

В десятку также вошли Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.

При составлении рейтинга учитывались данные сайта Global Firepower.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Основная часть учений прошла на военном полигоне неподалеку от города Тронхейм.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Масштабные маневры проходят с 25 октября по 7 ноября. Согласно легенде, НАТО вместе с партнерами учатся спасать некую небольшую страну от нападения агрессора.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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В учениях участвуют 10 тысяч единиц техники, 250 летательных аппаратов и 65 кораблей, включая атомный авианосец.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Во вторник на учениях была показана десантная операция с применением средств воздушной и морской разведки.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс заранее уведомил Россию о проведении учений и пригласил на них российских наблюдателей. По его словам, маневры носят исключительно оборонительный характер.

JONATHAN NACKSTRAND/AFP/GETTY IMAGES
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Учения проходят в центральной и восточной части Норвегии — страны, у которой есть 200-километровая граница с Россией.

LEON NEAL/GETTY IMAGES
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Норвегия — страна с очень сложным для ведения боевых действий рельефом и климатом, отмечают военные эксперты.

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Учения НАТО проходят спустя всего несколько недель после самых масштабных после распада СССР российских маневров «Восток-2018».

DURSUN AYDEMIR/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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В российском министерстве иностранных дел учения альянса назвали «демонстрацией боевого потенциала», которая «имеет четкую антироссийскую направленность».

NATO
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Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен пришел на пресс-конференцию посвященную учениям в свитере с рыбками. 

NATO
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Инженерные войска Бундесвера строят понтонно-мостовую переправу.

NATO
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Нидерландский корабль управления и поддержки HNLMS Karel Doorman в одном из фьордов Норвегии. 

NATO
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Бельгийский F-16 взлетает с военной базы Рованиеми.

NATO
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Часть авиации, принимающей участие в учениях, базируется на финской базе НАТО в Рованиеми.

NATO
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Военнослужащие 22-го Королевского полка Канады на марш-броске.

NATO
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Бойцы объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО на реке Рена. 

Bundeswehr
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Пара из снайпера Вооруженных сил Канады и корректировщика Вооруженных сил Ее Величества.

Bundeswehr
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Бронеавтомобиль Eagle V вооруженных сил Германии. 

NATO
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Вертолет Cougar ВВС Нидерландов. 

Bundeswehr
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Оператор и радар системы ПВО «Пэтриот» Бундесвера.

NATO
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В учениях принимают участие около 50 000 солдат, 65 судов, 250 самолетов и 10 000 автомобилей.

Bundeswehr
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Бронетранспортер «Боксер» 91-го Егерского полка Бундесвера.

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