Путину в военном технополисе «Эра» показали словарь и саперские суперботинки

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин посетил новый научный центр (технополис) «Эра» в Анапе. Главе государства показали новейшие российские научные наработки, например, часть специального саперского обмундирования — бронированные ботинки, оберегающие военнослужащих при разминировании. В ходе посещения научного центра Путин также поучаствовал в небольшой лингвистической дискуссии по поводу правильности ударения в слове «обеспечение».

Путину в технополисе «Эра» показали электронную версию знаменитого слова Владимира Даля. Курсант, представлявший ноу-хау главе государства, ошибся в произношении слова «обеспечение», сделав ударение на предпоследний слог, передает ТАСС. Путин поправил будущего офицера: «У Даля написано — обеспéчение». В Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА» написано, что Путин и министр обороны Сергей Шойгу приняли участие в «лингвистическом споре», который касался этого слова. После дискуссии глава оборонного ведомства похлопал Путина по плечу со словами: «Я же говорил».

Источник: Пресс-служба Президента России

Президенту также показали еще одну электронную копию книги — «Историю государства Российского» Николая Карамзина 1824 года издания. Президент, увидев книгу, сказал, что «он [Карамзин] сторонник западного происхождения российского государства» и «есть и другие исследователи, которые думают иначе».

Современные саперские ботинки, которые показали президенту в центре «Эра», представляют из себя бронированную платформу, которая берет на себя большую часть энергии от взрыва. Такая обувь должна сохранить конечности и жизнь российских саперов, работающих над разминированием боеприпасов и бомб.

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Российский лидер остался доволен увиденным в технополисе «Эра».

В полном объеме этот центр заработает в конце следующего года. Но из того, что я уже видел, это, конечно, не может не порадовать. Владимир Путин президент России (цитата по «РИА Новости»)

Президент также призвал военных и ученых к более тесному сотрудничеству. По его словам, центр «Эра» может стать хорошей площадкой для использования военных технологий в гражданском секторе.

Источник: Пресс-служба Президента России

Источник: Пресс-служба Президента России

Путин подписал указ о создании в Анапе технополиса «Эра» 25 июня 2018 года. Строительство первой очереди комплекса продолжалось 155 дней. Полностью новый центр заработает в 2019 году. Основные задачи центра «Эра»: разработка и внедрение новых технологий в оборонной сфере, кооперация науки и производства, реализация программ для молодых ученых в армии (участие молодежи в так называемых научных ротах).