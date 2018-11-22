Путину в военном технополисе «Эра» показали словарь и саперские суперботинки
Президент России восхитился новейшими разработками российских ученых в области обороны.
Президент России восхитился новейшими разработками российских ученых в области обороны.
Президент России Владимир Путин посетил новый научный центр (технополис) «Эра» в Анапе. Главе государства показали новейшие российские научные наработки, например, часть специального саперского обмундирования — бронированные ботинки, оберегающие военнослужащих при разминировании. В ходе посещения научного центра Путин также поучаствовал в небольшой лингвистической дискуссии по поводу правильности ударения в слове «обеспечение».
Путину в технополисе «Эра» показали электронную версию знаменитого слова Владимира Даля. Курсант, представлявший
Президенту также показали еще одну электронную копию книги — «Историю государства Российского» Николая Карамзина 1824 года издания. Президент, увидев книгу, сказал, что «он [Карамзин] сторонник западного происхождения российского государства» и «есть и другие исследователи, которые думают иначе».
Современные саперские ботинки, которые показали президенту в центре «Эра», представляют из себя бронированную платформу, которая берет на себя большую часть энергии от взрыва. Такая обувь должна сохранить конечности и жизнь российских саперов, работающих над разминированием боеприпасов и бомб.
Российский лидер остался доволен увиденным в технополисе «Эра».
В полном объеме этот центр заработает в конце следующего года. Но из того, что я уже видел, это, конечно, не может не порадовать.
Президент также призвал военных и ученых к более тесному сотрудничеству. По его словам, центр «Эра» может стать хорошей площадкой для использования военных технологий в гражданском секторе.
Путин подписал указ о создании в Анапе технополиса «Эра» 25 июня 2018 года. Строительство первой очереди комплекса продолжалось 155 дней. Полностью новый центр заработает в 2019 году. Основные задачи центра «Эра»: разработка и внедрение новых технологий в оборонной сфере, кооперация науки и производства, реализация программ для молодых ученых в армии (участие молодежи в так называемых научных ротах).
В центре «Эра» работают как крупные российские оборонные предприятия, типа «Калашников» или «Сухой», так и небольшие компании-«стартаппы».