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19:52 (мск), источник: ТАСС

Reuters: Трамп разрешил военным открывать огонь на поражение на границе с Мексикой

ТАСС, 22 ноября. Президент США Дональд Трамп, что дал разрешил военным на границе с Мексикой при необходимости открывать огонь на поражение. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Источник: Reuters

Ранее газета The Military Times со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации сообщила о том, что Белый дом разрешил размещенным на границе с Мексикой американским войскам применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.

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По их сведениям, постановление, которое расширяет полномочия военнослужащих, в частности позволяя им «демонстрировать или применять силу (в том числе и при необходимости смертоносные средства), пресекать массовые беспорядки, осуществлять временное задержание и досмотр» мигрантов в целях защиты представителей таможенной службы, подписал во вторник поздно вечером руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, а не президент США Дональд Трамп.

Позже глава Пентагона Джеймс Мэттис подтвердил информацию о том, что размещенные на границе с Мексикой американские войска получили право применять оружие для защиты сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов, однако подчеркнул, что в настоящее время они не вооружены.

Мэттис также уточнил, что сейчас военнослужащие лишь оказывают поддержку сотрудникам таможенной службы.
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