Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молчать не намерен: Добронравов раскрыл мошенническую схему
Камера в деревне поймала 58 000 нарушителей за две недели
Анестезиолог-реаниматолог покончил с собой на работе
Сын Олега Газманова показал идеальный торс
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
«Газпром» рассказал, почему Киев упустил из виду «Турецкий поток»
Над чем смеялись пилоты, которые смотрели «Экипаж»
В сети нашли 9-летнюю копию Гермионы из «Гарри Поттера»
За «Секретом на миллион» Максаковой Кудрявцева летала в Германию
Сборной Казахстана больше нет? Первый допинговый скандал сезона
Олимпийский чемпион рассказал о полученных угрозах из России
"Ипотека - верная смерть": откуда у 20-летних москвичей их жилье
Что происходит в Кунцево: разогнали протестующих
Казаки выслали Трампу расчетный счет для возврата “русских” денег
"Раковая опухоль": Валуев о своей тяжелой болезни
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
В Москве снесли Ховринскую больницу (фото)
Фоторепортажи
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
22:33 (мск), источник: Коммерсантъ

The Insider и Bellingcat назвали имя стоявшего за попыткой госпереворота в Черногории «сотрудника ГРУ»

The Insider и Bellingcat назвали одним из организаторов неудавшегося государственного переворота в Черногории в 2016 году «сотрудника ГРУ» Владимира Моисеева. По их информации, он имел отношение к конфликтам в Молдавии, а также действовал в Польше, Украине и Болгарии с «неясными целями».

Наверх
Источник: Reuters

По данным изданий, Владимир Моисеев родился в деревне Пивкино под Курганом, учился в местной школе, служил в армии и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, где получил звание лейтенанта. С 2006 по 2009 годы он переехал в Москву, где прошел подготовку в войсковой части № 488427, относящейся к спецназу ГРУ. Как считают The Insider и Bellingcat, свое вымышленное имя «Владимир Попов» он получил в 2009 году. До 2015 года он вместе с семьей жил при воинской части, но с того времени по сегодняшний день он живет по соседству с Александром Мишкиным, которого издания называют врачом, скрывающимся под именем «Александр Петров». Александра Петрова власти Великобритании обвиняют в отравлении Скрипалей.

The Insider и Bellingcat сообщают, что господин Моисеев под именем Попова регулярно ездил в Европу как «фотожурналист» и «агент по морскому страхованию».

В 2012 году он опубликовал в соцсети фотографию из Варшавы, где в то же время находился его «коллега по ГРУ» Эдуард Широков в качестве военного атташе, которого также называли организатором попытки госпереворота в Черногории. После черногорские спецслужбы заявляли, что настоящее имя Широкова — Эдуард Шишмаков и он работает в российских спецслужбах.

По версии изданий, в 2014 году господин Моисеев прилетел в Молдавию, когда страна готовилась подписать договор о Евроассоциации. Им тогда заинтересовались местные спецслужбы, потому что он встречался с активистами, выступающими против ЕС.

Его заподозрили в планировании организации волнений «по украинскому сценарию» и экстрадировали в Россию вместе с господином Шишмаковым.

В октябре 2016 года господин Моисеев отправился в Сербию, где проходила подготовка неудавшегося впоследствии госпереворота в Черногории .

16 октября 2016 года после парламентских выборов в Черногории люди, переодетые в форму черногорской полиции, должны были захватить ряд государственных учреждений. Обвинение утверждает, что их целями было убийство премьера страны Мило Джукановича и смена власти в стране, чтобы предотвратить ее вступление в НАТО.

В феврале 2017 года спецпрокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что к попытке переворота были причастны российские власти. В международный розыск были объявлены Эдуард Широков и Владимир Попов, которые, по версии следствия, организовали переворот. В январе 2018 года один из обвиняемых по делу, черногорский оппозиционер Милан Кнежевич заявил, что Россия больше не фигурирует в деле о попытке госпереворота в Черногории.

 История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение
Российской валюте предсказали скорый рост
ФСБ рассказала о предотвращении нападений на российские школы
Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей
Пострадавший от «Новичка» полицейский дал первое интервью
Задержан бывший начальник ЦСКА полковник Барышев
Раскрыта оптическая иллюзия, спрятанная на игральной карте
Еврокомиссар назвал главную угрозу для ЕС
Яблоко от яблони: сыновья, обогнавшие своих знаменитых родителей
Спорт
Трансферы «Спартака»: как это будет зимой Рассказываем о возможных изменениях в стане красно-белых в период дозаявок в РПЛ
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Камера в деревне поймала 58 000 нарушителей за две недели В городке, где проживают преимущественно пожилые люди, в час происходит до 170 нарушений ПДД
Кино
В сети нашли 9-летнюю копию Гермионы из «Гарри Поттера» Фанаты поттерианы регулярно останавливают девочку на улице
Недвижимость
В Петербурге продается квартира Максима Горького
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Пять самых известных долгостроев
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Популярные темы на «Детях»
Неравное отношение 299
Ситуация в школе 232
Подарок из сэконд-хэнда из-за границы 160
Книга-бестселлер вашего года рождения 157
Леди
Макияж на Новый год 2019: блестки, стрелки, вино Узнай, как сделать макияж на Новый год 2019, чтобы угодить покровительнице года – желтой земляной Свинье.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь