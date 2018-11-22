The Insider и Bellingcat назвали имя стоявшего за попыткой госпереворота в Черногории «сотрудника ГРУ»

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По данным изданий, Владимир Моисеев родился в деревне Пивкино под Курганом, учился в местной школе, служил в армии и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, где получил звание лейтенанта. С 2006 по 2009 годы он переехал в Москву, где прошел подготовку в войсковой части № 488427, относящейся к спецназу ГРУ. Как считают The Insider и Bellingcat, свое вымышленное имя «Владимир Попов» он получил в 2009 году. До 2015 года он вместе с семьей жил при воинской части, но с того времени по сегодняшний день он живет по соседству с Александром Мишкиным, которого издания называют врачом, скрывающимся под именем «Александр Петров». Александра Петрова власти Великобритании обвиняют в отравлении Скрипалей.

The Insider и Bellingcat сообщают, что господин Моисеев под именем Попова регулярно ездил в Европу как «фотожурналист» и «агент по морскому страхованию».

В 2012 году он опубликовал в соцсети фотографию из Варшавы, где в то же время находился его «коллега по ГРУ» Эдуард Широков в качестве военного атташе, которого также называли организатором попытки госпереворота в Черногории. После черногорские спецслужбы заявляли, что настоящее имя Широкова — Эдуард Шишмаков и он работает в российских спецслужбах.

По версии изданий, в 2014 году господин Моисеев прилетел в Молдавию, когда страна готовилась подписать договор о Евроассоциации. Им тогда заинтересовались местные спецслужбы, потому что он встречался с активистами, выступающими против ЕС.

Его заподозрили в планировании организации волнений «по украинскому сценарию» и экстрадировали в Россию вместе с господином Шишмаковым.

В октябре 2016 года господин Моисеев отправился в Сербию, где проходила подготовка неудавшегося впоследствии госпереворота в Черногории .

16 октября 2016 года после парламентских выборов в Черногории люди, переодетые в форму черногорской полиции, должны были захватить ряд государственных учреждений. Обвинение утверждает, что их целями было убийство премьера страны Мило Джукановича и смена власти в стране, чтобы предотвратить ее вступление в НАТО.