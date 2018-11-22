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21:34 (мск), источник: РИА Новости

Еврокомиссар назвал главную угрозу для ЕС

БРЮССЕЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Основной внутренней угрозой для ЕС в настоящее время являются европейские политики, которые считают, что время либеральных ценностей ушло, заявил в четверг вице-президент ЕК Юрки Катайнен.

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Источник: РИА Новости

«Верховенство закона и либеральная демократия сейчас под угрозой. Это самая большая угроза для Европы в данный момент. Фундаментальные ценности и либеральная демократия еще никогда после распада СССР не подвергались такому вызову», — сказал он в четверг на мероприятии в Брюсселе.

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Катайнен ожидает, что это станет «основной темой в ходе предвыборной кампании в Европарламент». Выборы в ЕП пройдут в мае 2019 года.

«Это самая большая внутренняя угроза, хотя есть и внешние угрозы. Ключевые ценности, на которых строилась европейская интеграция, сейчас под ударом со стороны некоторых наших лидеров, и среди них есть даже премьер-министры и политические партии, которые действительно считают, что время либеральной демократии прошло», — сказал он.

«И было бы неверно думать, что речь идет о простом популизме, это не просто обычный популизм, потому что есть люди, которые считают, что либеральная демократия закончилась», — заявил еврокомиссар, упомянув, в частности, Венгрию.

Премьера Венгрии Виктор Орбана в ЕС нередко называют «пророссийски настроенным популистом», критикуя, прежде всего, за отказ выполнять решения Евросоюза в области миграционной политики.

Европарламент осенью одобрил резолюцию с призывом применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за нарушения страной европейских норм и принципов верховенства права. Речь идет о запуске Еврокомиссией процедуры, которая может привести к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС.

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