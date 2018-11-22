Еврокомиссар назвал главную угрозу для ЕС
БРЮССЕЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Основной внутренней угрозой для ЕС в настоящее время являются европейские политики, которые считают, что время либеральных ценностей ушло, заявил в четверг
БРЮССЕЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Основной внутренней угрозой для ЕС в настоящее время являются европейские политики, которые считают, что время либеральных ценностей ушло, заявил в четверг
«Верховенство закона и либеральная демократия сейчас под угрозой. Это самая большая угроза для Европы в данный момент. Фундаментальные ценности и либеральная демократия еще никогда после распада СССР не подвергались такому вызову», — сказал он в четверг на мероприятии в Брюсселе.
Катайнен ожидает, что это станет «основной темой в ходе предвыборной кампании в Европарламент». Выборы в ЕП пройдут в мае 2019 года.
«Это самая большая внутренняя угроза, хотя есть и внешние угрозы. Ключевые ценности, на которых строилась европейская интеграция, сейчас под ударом со стороны некоторых наших лидеров, и среди них есть даже
«И было бы неверно думать, что речь идет о простом популизме, это не просто обычный популизм, потому что есть люди, которые считают, что либеральная демократия закончилась», — заявил еврокомиссар, упомянув, в частности, Венгрию.
Премьера Венгрии Виктор Орбана в ЕС нередко называют «пророссийски настроенным популистом», критикуя, прежде всего, за отказ выполнять решения Евросоюза в области миграционной политики.
Европарламент осенью одобрил резолюцию с призывом применить дисциплинарные меры к Венгрии