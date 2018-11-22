Еврокомиссар назвал главную угрозу для ЕС

Источник: РИА Новости

«Верховенство закона и либеральная демократия сейчас под угрозой. Это самая большая угроза для Европы в данный момент. Фундаментальные ценности и либеральная демократия еще никогда после распада СССР не подвергались такому вызову», — сказал он в четверг на мероприятии в Брюсселе.

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Катайнен ожидает, что это станет «основной темой в ходе предвыборной кампании в Европарламент». Выборы в ЕП пройдут в мае 2019 года.

«Это самая большая внутренняя угроза, хотя есть и внешние угрозы. Ключевые ценности, на которых строилась европейская интеграция, сейчас под ударом со стороны некоторых наших лидеров, и среди них есть даже премьер-министры и политические партии, которые действительно считают, что время либеральной демократии прошло», — сказал он.

«И было бы неверно думать, что речь идет о простом популизме, это не просто обычный популизм, потому что есть люди, которые считают, что либеральная демократия закончилась», — заявил еврокомиссар, упомянув, в частности, Венгрию.

Премьера Венгрии Виктор Орбана в ЕС нередко называют «пророссийски настроенным популистом», критикуя, прежде всего, за отказ выполнять решения Евросоюза в области миграционной политики.