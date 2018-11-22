Названо оправдание для досмотра судов в Азовском море

По его словам, российские пограничники усилили безопасность судоходства в Керченском проливе из-за публичных призывов лидеров «крымскотатарского меджлиса» (организация запрещена в России), украинских националистов и политиков к организации терактов на Крымском мосту.

«К Азовскому морю не применимы положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в том числе о свободе судоходства, следовательно, утверждения о том, что наши проверки и инспекции противоречат международному морскому праву, не имеют под собой оснований», — сказал он.

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Дипломат отметил, что обвинения в задержках судов на многие часы и сутки являются откровенной ложью. «Осмотр, как правило, не превышает трех часов. Самая продолжительная проверка заняла пять часов. И это был единичный случай», — пояснил он, добавив, что более 90 процентов проверок осуществлялось в местах якорных стоянок, а жалоб от капитанов кораблей не было.

Карасин указал на то, что все обвинения «придуманы в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе. Недавно мы эту тему обсуждали в Брюсселе и дали соответствующие разъяснения. Странно, что она по-прежнему педалируется оттуда».

21 ноября МИД России предостерег Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря. В министерстве отметили, что Азовское море — это внутренние воды России и Украины, где свободно ходить могут только суда этих двух стран, и в данной акватории не действует право транзитного или мирного прохода для иностранных судов.