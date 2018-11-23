WSJ: Фонд Сороса выступил за надзор Конгресса над Facebook за попытки дискредитации

Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета The Wall Street Journal.

Издание попросило официального представителя «Открытого общества» Патрика Гаспарда прокомментировать решение покидающего свой пост вице-президента Facebook по общественным коммуникациям Эллиота Шрейджа взять на себя ответственность за найм Definers Public Affairs.

Шрейдж признал, что корпорация просила фирму «заниматься работой, связанной с конкурентами», отметив, однако, что с просьбой создавать или распространять фальшивые новости корпорация к ней не обращалась.

«Значит, Facebook решает испортить День благодарения, признав, что руководство корпорации поставило перед Definers задачу очернить Джорджа Сороса за то, что он публично критиковал их вышедший из-под контроля бизнес. Извините, но для этого требуется независимый надзор со стороны Конгресса», — заявил Гаспард в послании по электронной почте, полученном The Wall Street Journal.

По словам представителя фонда, «Открытое общество» «с гордостью финансирует ряд организаций, обеспокоенных мощью платформ, масштабом дезинформации и распространения сфабрикованных новостей». «Некоторые из этих организаций присоединились к кампании “Свобода от Facebook”, хотя наш фонд не платил им за это», — добавил он.

Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из богатейших людей в мире. По данным журнала Forbes, его состояние составляет около $25 млрд.