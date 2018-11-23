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04:27 (мск), источник: ТАСС

WSJ: Фонд Сороса выступил за надзор Конгресса над Facebook за попытки дискредитации

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Фонд «Открытое общество» финансиста Джорджа Сороса выступил за то, чтобы Конгресс США установил надзор за корпорацией Facebook за найм консалтинговой фирмы Definers Public Affairs, пытавшейся дискредитировать критиков этой корпорации, включая самого миллиардера.

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Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета The Wall Street Journal.

Издание попросило официального представителя «Открытого общества» Патрика Гаспарда прокомментировать решение покидающего свой пост вице-президента Facebook по общественным коммуникациям Эллиота Шрейджа взять на себя ответственность за найм Definers Public Affairs.

Шрейдж признал, что корпорация просила фирму «заниматься работой, связанной с конкурентами», отметив, однако, что с просьбой создавать или распространять фальшивые новости корпорация к ней не обращалась.

«Значит, Facebook решает испортить День благодарения, признав, что руководство корпорации поставило перед Definers задачу очернить Джорджа Сороса за то, что он публично критиковал их вышедший из-под контроля бизнес. Извините, но для этого требуется независимый надзор со стороны Конгресса», — заявил Гаспард в послании по электронной почте, полученном The Wall Street Journal.

По словам представителя фонда, «Открытое общество» «с гордостью финансирует ряд организаций, обеспокоенных мощью платформ, масштабом дезинформации и распространения сфабрикованных новостей». «Некоторые из этих организаций присоединились к кампании “Свобода от Facebook”, хотя наш фонд не платил им за это», — добавил он.

Сорос является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из богатейших людей в мире. По данным журнала Forbes, его состояние составляет около $25 млрд.

15 ноября газета The New York Times сообщила о том, что Facebook сотрудничала с Definers Public Affairs, которая размещала критические статьи о компаниях Google и Apple на связанном с ней новостном ресурсе. По данным издания, Facebook наняла Definers для отслеживания посвященных корпорации публикаций в прессе, но расширила сотрудничество с фирмой в свете скандала вокруг Cambridge Analytica. Кроме того, как писало издание, Definers Public Affairs также пыталась дискредитировать лиц, выступавших против Facebook, в частности Сороса, который в январе заявил, что Google и Facebook монополизировали рынок, препятствуют инновациям и создают зависимость от сервисов, которые они предлагают.

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