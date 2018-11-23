WSJ: Фонд Сороса выступил за надзор Конгресса над Facebook за попытки дискредитации

Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета The Wall Street Journal.
Издание попросило официального представителя «Открытого общества» Патрика Гаспарда прокомментировать решение покидающего свой пост
«Значит, Facebook решает испортить День благодарения, признав, что руководство корпорации поставило перед Definers задачу очернить Джорджа Сороса за то, что он публично критиковал их вышедший
По словам представителя фонда, «Открытое общество» «с гордостью финансирует ряд организаций, обеспокоенных мощью платформ, масштабом дезинформации и распространения сфабрикованных новостей». «Некоторые из этих организаций присоединились к кампании “Свобода от Facebook”, хотя наш фонд не платил им за это», — добавил он.
15 ноября газета The New York Times сообщила о том, что Facebook сотрудничала с Definers Public Affairs, которая размещала критические статьи о компаниях Google и Apple на связанном с ней новостном ресурсе. По данным издания, Facebook наняла Definers для отслеживания посвященных корпорации публикаций в прессе, но расширила сотрудничество с фирмой в свете скандала вокруг Cambridge Analytica. Кроме того, как писало издание, Definers Public Affairs также пыталась дискредитировать лиц, выступавших против Facebook, в частности Сороса, который в январе заявил, что Google и Facebook монополизировали рынок, препятствуют инновациям и создают зависимость от сервисов, которые они предлагают.