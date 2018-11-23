Россию призвали исключить из Интерпола
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился к властям Канады с просьбой инициировать приостановку членства России в Интерполе. Об этом он рассказал телеканалу CBC.
Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился к властям Канады с просьбой инициировать приостановку членства России в Интерполе. Об этом он рассказал телеканалу CBC.
Заочно осужденный в России Браудер пояснил, что в учредительных документах Интерпола есть пункт, позволяющий приостанавливать членство
19 ноября в Генпрокуратуре заявили, что считают весьма вероятным тот факт, что аудитор Сергей Магнитский был убит по приказу Браудера. «Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», — отметили в ведомстве.
В тот же день официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что российская сторона направляла генпрокурору и в Минюст США более 1100 страниц о преступлениях Браудера и других лиц, однако никакой реакции на это не последовало.
В 2013 году Браудера заочно приговорили в России к девяти годам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов. Фигурантом дела также был юрист фонда Сергей Магнитский. По версии следствия, Магнитский и Браудер организовали схему ухода от налогов через компании «Дальняя степь» и «Сатурн инвестментс», которыми управлял Hermitage Capital. За рубежом дело считается политическим.