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04:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Россию призвали исключить из Интерпола

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился к властям Канады с просьбой инициировать приостановку членства России в Интерполе. Об этом он рассказал телеканалу CBC.

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Источник: Reuters

Заочно осужденный в России Браудер пояснил, что в учредительных документах Интерпола есть пункт, позволяющий приостанавливать членство стран-нарушителей устава организации. По утверждению Браудера, запросы Москвы о его аресте являются «политически мотивированными», а, значит, нарушающими правила Интерпола.

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19 ноября в Генпрокуратуре заявили, что считают весьма вероятным тот факт, что аудитор Сергей Магнитский был убит по приказу Браудера. «Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», — отметили в ведомстве.

В тот же день официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что российская сторона направляла генпрокурору и в Минюст США более 1100 страниц о преступлениях Браудера и других лиц, однако никакой реакции на это не последовало.

В 2013 году Браудера заочно приговорили в России к девяти годам тюрьмы по делу об уклонении от уплаты налогов. Фигурантом дела также был юрист фонда Сергей Магнитский. По версии следствия, Магнитский и Браудер организовали схему ухода от налогов через компании «Дальняя степь» и «Сатурн инвестментс», которыми управлял Hermitage Capital. За рубежом дело считается политическим.

Версия Генпрокуратуры: смерть Магнитского — заказ Браудера
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