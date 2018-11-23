Россию призвали исключить из Интерпола

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Заочно осужденный в России Браудер пояснил, что в учредительных документах Интерпола есть пункт, позволяющий приостанавливать членство стран-нарушителей устава организации. По утверждению Браудера, запросы Москвы о его аресте являются «политически мотивированными», а, значит, нарушающими правила Интерпола.

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19 ноября в Генпрокуратуре заявили, что считают весьма вероятным тот факт, что аудитор Сергей Магнитский был убит по приказу Браудера. «Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», — отметили в ведомстве.

В тот же день официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что российская сторона направляла генпрокурору и в Минюст США более 1100 страниц о преступлениях Браудера и других лиц, однако никакой реакции на это не последовало.