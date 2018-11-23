Посол Украины ответил на требование МИД Германии закрыть сайт «Миротворец»
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник, комментируя требование МИД Германии закрыть портал «Миротворец», в своей статье для газеты Die Welt заявил о том, что Киев не несет ответственности за данный сайт, который имеет «частное» происхождение.
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