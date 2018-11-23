Посол Украины ответил на требование МИД Германии закрыть сайт «Миротворец»

Ранее МИД Германии осудил включение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в базу украинского сайта «Миротворец». Шредер попал в «черный список» за «покушение на суверенитет Украины» и «антиукраинскую пропаганду».

Дипломат отметил, что в данном случае «затрагивается вопрос свободы слова», и что из-за этого «юридическая свобода действий украинских властей ограничена».

При этом, по мнению Мельника, включение бывшего канцлера ФРГ в «список врагов Украины» объясняется его словами о неизбежности признания мировым сообществом воссоединения Крыма с Россией.

«Однако Украина готова всерьез продолжать переговоры по проблеме “Миротворца” с немецкими партнерами. Лично я считаю, что печально известный список является неуместным», — добавил посол.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины».