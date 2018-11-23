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05:10 (мск), источник: РИА Новости

Посол Украины ответил на требование МИД Германии закрыть сайт «Миротворец»

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник, комментируя требование МИД Германии закрыть портал «Миротворец», в своей статье для газеты Die Welt заявил о том, что Киев не несет ответственности за данный сайт, который имеет «частное» происхождение.

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Ранее МИД Германии осудил включение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в базу украинского сайта «Миротворец». Шредер попал в «черный список» за «покушение на суверенитет Украины» и «антиукраинскую пропаганду».

Дипломат отметил, что в данном случае «затрагивается вопрос свободы слова», и что из-за этого «юридическая свобода действий украинских властей ограничена».

При этом, по мнению Мельника, включение бывшего канцлера ФРГ в «список врагов Украины» объясняется его словами о неизбежности признания мировым сообществом воссоединения Крыма с Россией.

«Однако Украина готова всерьез продолжать переговоры по проблеме “Миротворца” с немецкими партнерами. Лично я считаю, что печально известный список является неуместным», — добавил посол.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины».

Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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