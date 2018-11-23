Рейтинг политиков: секрет популярности Путина и Си

Источник: РИА "Новости"

Чтобы заручиться широкой поддержкой населения внутри страны, политикам необходимо отказаться от стремления угодить всему миру и задуматься о собственном народе — к такому выводу пришли исследователи итальянского Института Милтона Фридмана. Лидерами в этом отношении стали Си Цзиньпин (КНР) и Владимир Путин (Россия), тогда как такие политики, как Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, в попытках выстроить положительный имидж на международном уровне, все быстрее теряют собственных избирателей.

Лидеры стран, придерживающиеся глобалистских взглядов на мировое развитие, получают высокий уровень одобрения на международной арене, однако стремительно теряют поддержку собственного населения.

А государственные деятели, отказавшиеся от стремления угодить всему миру и действующие в рамках обеспечения интересов своего народа — наоборот — опираются на широкую поддержку своих избирателей, однако сталкиваются с критикой на международном уровне. К таким выводам пришли эксперты итальянского Института Милтона Фридмана.

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Си Цзиньпин: невмешательство и культура

В этом контексте, оценивая мировое общественное мнение, рейтинг лидеров по уровню доверия к ним по версии итальянских политологов, возглавляют председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

При этом специалисты обращают внимание, что лидеру Китая удалось укрепить экономическую роль страны в мире, а также запустить социальную политику, поддерживаемую большинством населения. Хотя в этом направлении, признают авторы доклада «Доверие к мировым лидерам» существуют определенные пределы.

Вместе с тем деятельность Си высоко оценивается и в других регионах мира, поскольку Пекин проводит в определенной мере политику невмешательства. Сказывается и растущее гуманитарное, культурное и экономическое влияние Китая.

Владимир Путин: прагматика и суверенитет

На второе место итальянские исследователи поставили российского лидера Владимира Путина, которого авторы доклада, правда, с некоторыми оговорками, называют лидером правых суверенистов. Отметим при этом, что прямой аналогии с правыми силами, которые набирают популярность в европейских странах, в тексте документа не проводится.

Вместе с тем Владимир Путин, опираясь на широкую поддержку внутри России, пользуется «особенно высоким одобрением и в остальном мире».

Высокие электоральные рейтинги внутри собственной страны, продолжают авторы, позволяют Путину «сосредоточиться на внешней политике, чтобы нарастить влияние России в мире».

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Одобрение действий Путина жителями других стран, с некоторыми оговорками, в докладе связывается с прагматическими условиями и оценкой на человеческом уровне подхода к международной политике.

Здесь, однако, стоит сделать акцент и на том, что глобалистская политика, на которой основывается вектор развития стран Запада и — до последнего времени — США, теряет свои позиции в глазах населения различных государств. Кроме того, на фоне уменьшения роли Вашингтона в решении международных проблем, продолжают исследователи Института Милтона Фридмана, а также растущих расхождений в позициях западных стран Москва умеет находить новых партнеров и союзников. Правда, насколько долгосрочными могут быть такие союзы, авторы доклада не указывают.

Вместе с тем Россия улавливает тренды, набирающие обороты в Европе, где все более стремительно набирают популярность евроскептики. Те же политические силы внутри ЕС, которые не разделяют глобалистских подходов европейских лидеров, укрепляют связи и партнерские отношения с Москвой.

Дональд Трамп: протекционизм и сопротивление

На третье место Институт Милтона Фридмана поставил президента США Дональда Трампа, которого авторы доклада называют «одним из наиболее любимых в своей стране».

При этом подчеркивается, что уровень поддержки Трампа внутри Соединенных Штатов остается на высоком уровне, несмотря на сопротивление некоторой части политического истеблишмента и низкий уровень одобрения его политики на международном уровне.

Во многом этот результат достигнут нынешним главой Белого дома за счет антиглобалистской и протекционистской политики, которая, собственно, и привела его на пост президента страны.

Ангела Меркель: стабильность и равновесие

Также в рейтинг включены президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Здесь, однако, следует сделать некоторое уточнение — у себя на родине эти политики получают низкий уровень поддержки, но одобрение на международном уровне остается на неизменно высоком уровне.

Ангела Меркель, расположившаяся на четвертой позиции рейтинга, конечно, уже отстает от своих коллег в плане внутреннего рейтинга. Авторы доклада это связывают с усталостью немцев от «европеизма и политики компромисса с социал-демократами». Добавим, что европейские и российские политологи также связывают кризис доверия к Меркель внутри ФРГ с миграционной политикой канцлера, которая уже привела к нескольким околокризисным ситуациям в германской политике.

В итоге уже известно, что Меркель покинет пост председателя Христианско-демократического союза в декабре текущего года, однако планирует сохранить пост канцлера до конца срока своих полномочий, который истекает в 2021 году.

Хотя до сих пор сложно оценить, насколько устойчивы позиции Меркель внутри ФРГ. «Газета.Ru» ранее писала о кандидатах на пост лидера ХДС, которые могут прийти на смену Меркель, и твердо утверждать, что канцлеру позволят беспрепятственно управлять страной уже с 2019 года, сложно.

Вместе с тем позиции Меркель за пределами Германии куда понятнее — итальянские политологи связывают это, прежде всего, с тем, что она воспринимается как «элемент стабильности и гарант равновесия».

Действительно, даже в условиях обострения отношений России и США Берлин стремится сохранять относительно нейтральную позицию, избегает резких решений, которые могли бы привести к обострению отношений как с Москвой, так и с Вашингтоном.

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Эммануэль Макрон: глобализм и сила

Президента Франции Эммануэля Макрона итальянские исследователи назвали «исключительным примером» политика, не пользующегося поддержкой внутри собственной страны. Его внутренняя политика вызывает неприятие со стороны французов, что находит свое отражение в постоянно снижающихся рейтингах.

Между тем, на международной арене Макрон выступает с позиции классического глобалиста — ратует за укрепление институтов ЕС, а недавно и вовсе «реанимировал» идею о создании собственной европейской армии, что встретили с некоторым раздражением в США.

Институт Фридмана акцентирует внимание на неспособности Макрона адекватно реагировать на социальные и экономические требования жителей страны, да и сама идея глобализма в современной Франции уже не так востребована, как раньше.

На это, в частности, указывает тот факт, что на выборах президента государства, прошедших в 2017 году, ни один из кандидатов от традиционных партий для Пятой республики (республиканцы и социалисты) не смогли пройти во второй тур голосования, а успех кандидата от правых националистов — Марин Ле Пен — и вовсе указывает на формирование новых политических запросов со стороны, по крайней мере, части населения Франции.

Другие участники рейтинга

Также в рейтинг вошли премьер-министры Великобритании Тереза Мэй и Италии Джузеппе Конте. Вместе с тем авторы доклада признают, что адекватной оценки поддержки в их адрес дать непросто, поскольку Мэй переживает кризис доверия внутри собственной Консервативной партии на фоне переговоров о Brexit, а Конте пришел к власти лишь в текущем году, поэтому срока его полномочий вряд ли хватает для взвешенной оценки.

Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов считает, что сам по себе рейтинг выглядит немного странно, поскольку популярность лидеров в перечисленных странах сравнивать сложно хотя бы из-за различия политических систем.