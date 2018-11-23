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13:54 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Военная разведка определяется с перспективами

Какие задачи придется решать новому главе ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

В ГРУ новый начальник. И теперь возникает вопрос — что ждет военную разведку, пережившую серию скандалов? Вице-адмирал Игорь Костюков назначен пока временно исполняющим обязанности начальника Главного управления Генштаба. Но, как сообщает газета «Коммерсантъ», скорее всего именно он в итоге и останется руководителем службы разведки. Таким образом, Костюков займет место прежнего начальника Игоря Коробова, который ушел из жизни. О том, что происходит в военной разведке, и изменится ли ее работа с приходом нового руководителя — в материале Александра Рассохина.

Начальник Главного управления Генштаба Игорь Коробов умер в среду на 62 году жизни.

Это вторая смерть действующего руководителя военной разведки за последние три года. Но Минобороны заявляет — ничего загадочного в этом нет, Игорь Коробов тяжело болел.

За время своей работы он успел поучаствовать в военной кампании в Сирии, но пиком карьеры стала спецоперация по возврату Крыма в состав России, сообщил «Коммерсантъ FM» военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

У ГРУ было две центральных задачи — не допустить кровавого Майдана и гражданской войны. Для этого надо было заблокировать воинские части Украины. Я считаю, что план, который разрабатывал Коробов, спас десятки, а, может быть, и сотни тысяч людей от смерти. Так что вполне закономерно, что именно за это генерал Коробов и получил звание Герой России.
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Но последний год жизни и работы Героя России Коробова стал едва ли не самым скандальным в новейшей истории военной разведки. Сначала «дело Скрипалей», затем разоблачение якобы российских агентов в Гааге. И всякий раз репутация Главного управления страдала не столько из-за обвинений в шпионской деятельности на чужой территории, сколько из-за того, что личности, казалось бы, секретных агентов были раскрыты с потрясающей скоростью и легкостью.

Дело Скрипалей
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И хотя Россией официально ничего из этого не признано, даже бывший советский шпион Михаил Любимов считает, что эти истории нанесли сильный удар по российским спецслужбам: «О них складывается очень странное впечатление. Мне, честно говоря, обидна вся эта история похождения солсберийских ребят, якобы анекдотические прикрытия, о которых знает вообще вся пресса. Все это вызывает только недоумение».

После скандалов в Солсбери и Гааге, как утверждал журналист Сергей Канев, в Минобороны был проведен жесткий разбор полетов. Говорилось, что агенты не соблюдали элементарных правил работы за рубежом, а самой запоминающейся фразой стала: «Еще бы буденовки надели».

Кому предстоит исправлять ситуацию? 2 ноября ведомство праздновало столетие. На первом ряду Театра Российской армии сидел президент Владимир Путин, а по правую от него руку — первый заместитель Коробова, вице-адмирал Игорь Костюков. Именно его в итоге назначили временно исполняющим обязанности начальника управления, и именно он, как ожидается, станет полноправным руководителем, сообщил специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ FM» Иван Сафронов. По его словам, о Костюкове известно мало. Он родился в Амурской области, ему 57 лет: «Именно он выступал содокладчиком по раскладу сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, докладывал по проблеме Северной Кореи, но в то же время несколько раз давал весьма актуальные данные о состоянии сил и раскладе на Ближнем Востоке, в частности, обстановке в Сирии и Ираке. По всей видимости, кругозор у него достаточно широкий».

Источник: РИА "Новости"
Как именно работает разведка, он прекрасно понимает, тем более в 2017 году Костюков вместе с генералом Коробовым получил звание Героя России.
Иван Сафронов
специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ FM»
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Несмотря на все разоблачения последних месяцев Главное управление все равно остается одной из самых секретных и закрытых ведомств России, поэтому о том какие реформы предстоят, остается только догадываться. По словам историка спецслужб Александра Колпакиди, в итоге военная разведка может лишиться части своих нынешних функций: «Перестановки, перемены, какие-то реформы, наверное, уже начались. Я уверен, что там постараются все проколы устранить и сделать так, чтобы в будущем их не было. То, что именно ГРУ оказалось замешано в скандалах, удивительно, так как в советское время этим занималась конкурирующая контора, которая сейчас называется СВР, а тогда называлась ПГУ. Я думаю, скорее всего, ГРУ перестанет заниматься этими делами».

Одну реформу на юбилее спецслужбе предложил лично Владимир Путин — вернуть Главному управлению Генштаба историческое название ГРУ. Впрочем, вряд ли одной смены названия хватит, чтобы вернуть военной разведке ее былую славу одной из самых уважаемых спецслужб мира.

Если Игорь Костюков займет место руководителя Главного управления Генштаба, то это будет первый случай, когда главой ГРУ станет человек из Военно-морского флота.

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