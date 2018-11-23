Военная разведка определяется с перспективами

Источник: РИА "Новости"

В ГРУ новый начальник. И теперь возникает вопрос — что ждет военную разведку, пережившую серию скандалов? Вице-адмирал Игорь Костюков назначен пока временно исполняющим обязанности начальника Главного управления Генштаба. Но, как сообщает газета «Коммерсантъ», скорее всего именно он в итоге и останется руководителем службы разведки. Таким образом, Костюков займет место прежнего начальника Игоря Коробова, который ушел из жизни. О том, что происходит в военной разведке, и изменится ли ее работа с приходом нового руководителя — в материале Александра Рассохина.

Начальник Главного управления Генштаба Игорь Коробов умер в среду на 62 году жизни.

Это вторая смерть действующего руководителя военной разведки за последние три года. Но Минобороны заявляет — ничего загадочного в этом нет, Игорь Коробов тяжело болел.

За время своей работы он успел поучаствовать в военной кампании в Сирии, но пиком карьеры стала спецоперация по возврату Крыма в состав России, сообщил «Коммерсантъ FM» военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

У ГРУ было две центральных задачи — не допустить кровавого Майдана и гражданской войны. Для этого надо было заблокировать воинские части Украины. Я считаю, что план, который разрабатывал Коробов, спас десятки, а, может быть, и сотни тысяч людей от смерти. Так что вполне закономерно, что именно за это генерал Коробов и получил звание Герой России.

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Но последний год жизни и работы Героя России Коробова стал едва ли не самым скандальным в новейшей истории военной разведки. Сначала «дело Скрипалей», затем разоблачение якобы российских агентов в Гааге. И всякий раз репутация Главного управления страдала не столько из-за обвинений в шпионской деятельности на чужой территории, сколько из-за того, что личности, казалось бы, секретных агентов были раскрыты с потрясающей скоростью и легкостью.

И хотя Россией официально ничего из этого не признано, даже бывший советский шпион Михаил Любимов считает, что эти истории нанесли сильный удар по российским спецслужбам: «О них складывается очень странное впечатление. Мне, честно говоря, обидна вся эта история похождения солсберийских ребят, якобы анекдотические прикрытия, о которых знает вообще вся пресса. Все это вызывает только недоумение».

После скандалов в Солсбери и Гааге, как утверждал журналист Сергей Канев, в Минобороны был проведен жесткий разбор полетов. Говорилось, что агенты не соблюдали элементарных правил работы за рубежом, а самой запоминающейся фразой стала: «Еще бы буденовки надели».

Кому предстоит исправлять ситуацию? 2 ноября ведомство праздновало столетие. На первом ряду Театра Российской армии сидел президент Владимир Путин, а по правую от него руку — первый заместитель Коробова, вице-адмирал Игорь Костюков. Именно его в итоге назначили временно исполняющим обязанности начальника управления, и именно он, как ожидается, станет полноправным руководителем, сообщил специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ FM» Иван Сафронов. По его словам, о Костюкове известно мало. Он родился в Амурской области, ему 57 лет: «Именно он выступал содокладчиком по раскладу сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, докладывал по проблеме Северной Кореи, но в то же время несколько раз давал весьма актуальные данные о состоянии сил и раскладе на Ближнем Востоке, в частности, обстановке в Сирии и Ираке. По всей видимости, кругозор у него достаточно широкий».

Источник: РИА "Новости"

Как именно работает разведка, он прекрасно понимает, тем более в 2017 году Костюков вместе с генералом Коробовым получил звание Героя России. Иван Сафронов специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ FM»

Несмотря на все разоблачения последних месяцев Главное управление все равно остается одной из самых секретных и закрытых ведомств России, поэтому о том какие реформы предстоят, остается только догадываться. По словам историка спецслужб Александра Колпакиди, в итоге военная разведка может лишиться части своих нынешних функций: «Перестановки, перемены, какие-то реформы, наверное, уже начались. Я уверен, что там постараются все проколы устранить и сделать так, чтобы в будущем их не было. То, что именно ГРУ оказалось замешано в скандалах, удивительно, так как в советское время этим занималась конкурирующая контора, которая сейчас называется СВР, а тогда называлась ПГУ. Я думаю, скорее всего, ГРУ перестанет заниматься этими делами».

Одну реформу на юбилее спецслужбе предложил лично Владимир Путин — вернуть Главному управлению Генштаба историческое название ГРУ. Впрочем, вряд ли одной смены названия хватит, чтобы вернуть военной разведке ее былую славу одной из самых уважаемых спецслужб мира.