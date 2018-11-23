Военная разведка определяется с перспективами
Какие задачи придется решать новому главе ведомства.
Какие задачи придется решать новому главе ведомства.
В ГРУ новый начальник. И теперь возникает вопрос — что ждет военную разведку, пережившую серию скандалов?
Начальник Главного управления Генштаба Игорь Коробов умер в среду на 62 году жизни.
За время своей работы он успел поучаствовать в военной кампании в Сирии, но пиком карьеры стала спецоперация по возврату Крыма в состав России, сообщил «Коммерсантъ FM» военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
У ГРУ было две центральных задачи — не допустить кровавого Майдана и гражданской войны. Для этого надо было заблокировать воинские части Украины. Я считаю, что план, который разрабатывал Коробов, спас десятки, а, может быть, и сотни тысяч людей от смерти. Так что вполне закономерно, что именно за это генерал Коробов и получил звание Герой России.
Но последний год жизни и работы Героя России Коробова стал едва ли не самым скандальным в новейшей истории военной разведки. Сначала «дело Скрипалей», затем разоблачение якобы российских агентов в Гааге. И всякий раз репутация Главного управления страдала не столько
И хотя Россией официально ничего из этого не признано, даже бывший советский шпион Михаил Любимов считает, что эти истории нанесли сильный удар по российским спецслужбам: «О них складывается очень странное впечатление. Мне, честно говоря, обидна вся эта история похождения солсберийских ребят, якобы анекдотические прикрытия, о которых знает вообще вся пресса. Все это вызывает только недоумение».
Кому предстоит исправлять ситуацию? 2 ноября ведомство праздновало столетие. На первом ряду Театра Российской армии сидел президент Владимир Путин, а по правую от него руку — первый заместитель Коробова,
Как именно работает разведка, он прекрасно понимает, тем более в 2017 году Костюков вместе с генералом Коробовым получил звание Героя России.
Несмотря на все разоблачения последних месяцев Главное управление все равно остается одной из самых секретных и закрытых ведомств России, поэтому о том какие реформы предстоят, остается только догадываться. По словам историка спецслужб Александра Колпакиди, в итоге военная разведка может лишиться части своих нынешних функций: «Перестановки, перемены,
Одну реформу на юбилее спецслужбе предложил лично Владимир Путин — вернуть Главному управлению Генштаба историческое название ГРУ. Впрочем, вряд ли одной смены названия хватит, чтобы вернуть военной разведке ее былую славу одной из самых уважаемых спецслужб мира.
Если Игорь Костюков займет место руководителя Главного управления Генштаба, то это будет первый случай, когда главой ГРУ станет человек из