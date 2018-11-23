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14:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко уличили в тайных встречах с кумом Путина

Украинский президент у себя дома тайно встречался с кумом Путина Виктором Медведчуком накануне введения Россией антиукраинских санкций. При этом сотрудники госохраны пытались скрыть факты встреч политиков от журналистов. Уровень влияния Медведчука корреспонденты охарактеризовали как «неформальный посол РФ на Украине».

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Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко регулярно проводит тайные встречи с кумом президента России Владимира Путина и лидером общественного движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком. Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Схемы», совместного проекта Радио Свобода и телеканала «UA:Первый».

В течение четырех месяцев наблюдения за посетителями президента журналисты заметили, что Медведчук регулярно приезжает в администрацию Порошенко.

«Накануне введения Россией санкций против украинских граждан и компаний (1 ноября этого года — прим. “Ленты.ру”), Порошенко и Медведчук встречались минимум дважды — в администрации президента и дома у президента», — говорится в расследовании.

Журналисты высказывают предположение, что политики согласовывали состав санкционного списка.

Отмечается, что автомобили кортежа Медведчука первое время открыто парковались возле зданий администрации и дома Порошенко. Когда же охрана заметила слежку журналистов, она начала прибегать ко всевозможным уловкам, чтобы скрыть факты встреч двух политиков. Также журналистам препятствовали сотрудники полиции и Управления государственной охраны, которые регулярно останавливали автомобиль корреспондентов и заслоняли собой кортеж Медведчука.

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В расследовании Медведчука называют пророссийским политиком. Отмечается, что в 2012−1013 годах его общественное движение «Украинский выбор» лоббировало интеграцию и развитие экономических связей Украины с Россией. С 2014 года уровень его влияния журналисты охарактеризовали как «неформальный посол РФ на Украине».

Журналисты отмечают, что Порошенко в 2014 году назначил Медведчука членом подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, в рамках которой он занимался обменом пленными. «Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук», — высказался о его деятельности Порошенко.

Как сообщала «Украинская правда», Владимир Путин вместe с женой нынешнего премьер-министра России Дмитрия Медведева Светланой крестили дочь Медведчука Дарью в 2004 году в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

В ноябре этого года Виктор Медведчук рассказал о своем мирном плане по урегулировании ситуации в Донбассе. Он предложил предоставить региону автономию, возможность создать свое правительство и парламент. Также Медведчук считает правильным провести местные выборы и реализовать амнистию для ополченцев.

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