Порошенко уличили в тайных встречах с кумом Путина

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Президент Украины Петр Порошенко регулярно проводит тайные встречи с кумом президента России Владимира Путина и лидером общественного движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком. Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Схемы», совместного проекта Радио Свобода и телеканала «UA:Первый».

В течение четырех месяцев наблюдения за посетителями президента журналисты заметили, что Медведчук регулярно приезжает в администрацию Порошенко.

«Накануне введения Россией санкций против украинских граждан и компаний (1 ноября этого года — прим. “Ленты.ру”), Порошенко и Медведчук встречались минимум дважды — в администрации президента и дома у президента», — говорится в расследовании.

Журналисты высказывают предположение, что политики согласовывали состав санкционного списка.

Отмечается, что автомобили кортежа Медведчука первое время открыто парковались возле зданий администрации и дома Порошенко. Когда же охрана заметила слежку журналистов, она начала прибегать ко всевозможным уловкам, чтобы скрыть факты встреч двух политиков. Также журналистам препятствовали сотрудники полиции и Управления государственной охраны, которые регулярно останавливали автомобиль корреспондентов и заслоняли собой кортеж Медведчука.

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В расследовании Медведчука называют пророссийским политиком. Отмечается, что в 2012−1013 годах его общественное движение «Украинский выбор» лоббировало интеграцию и развитие экономических связей Украины с Россией. С 2014 года уровень его влияния журналисты охарактеризовали как «неформальный посол РФ на Украине».

Журналисты отмечают, что Порошенко в 2014 году назначил Медведчука членом подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, в рамках которой он занимался обменом пленными. «Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук», — высказался о его деятельности Порошенко.

Как сообщала «Украинская правда», Владимир Путин вместe с женой нынешнего премьер-министра России Дмитрия Медведева Светланой крестили дочь Медведчука Дарью в 2004 году в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

В ноябре этого года Виктор Медведчук рассказал о своем мирном плане по урегулировании ситуации в Донбассе. Он предложил предоставить региону автономию, возможность создать свое правительство и парламент. Также Медведчук считает правильным провести местные выборы и реализовать амнистию для ополченцев.