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17:17 (мск), источник: РИА Новости

«Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу». МИД оценил ситуацию с ДРСМД

ЖЕНЕВА, 23 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил РИА Новости директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

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Источник: РИА Новости
Мы исходим из того, что <...> в конечном итоге они трезво подойдут к оценке реальной ситуации в мире. Но у нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий. Ну, а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000−5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

Двадцатого октября президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из договора о РСМД, так как Москва, по его мнению, не выполняет свои обязательства.

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Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтону нужно наращивать ядерный потенциал. Он отметил, что это будет происходить до тех пор, пока остальные «не придут в себя». После этого Соединенные Штаты будут готовы остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений.

Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

Москва заявила, что она ответит зеркально в случае поставки новых американских ракет в Европу. По словам Владимира Путина, страны, согласные разместить вооружения США, должны понимать, что ставят собственную территорию под угрозу возможного ответного удара.

В Кремле не раз подчеркивали, что у Москвы есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, Россия указывает, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк», а это запрещено договором. Кроме того, США разрабатывают ударные беспилотники и финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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