Путин заявил о необходимости реального увеличения зарплат и пенсий россиян

Нужно, чтобы это все было в жизни, чтобы изменения были в жизни, чтобы люди почувствовали. Кстати говоря, по результатам общей работы и на уровне жизни, на уровне зарплаты, на пенсиях, чтобы это тоже были не усредненные показатели, а чтобы… реальные это были бы деньги.

Владимир Путин президент России