Путин заявил о необходимости реального увеличения зарплат и пенсий россиян

Нужно, чтобы это все было в жизни, чтобы изменения были в жизни, чтобы люди почувствовали. Кстати говоря, по результатам общей работы и на уровне жизни, на уровне зарплаты, на пенсиях, чтобы это тоже были не усредненные показатели, а чтобы… реальные это были бы деньги.
Владимир Путинпрезидент России
По его словам, целью работы руководства страны должно стать реальное изменение ситуации для граждан в лучшую сторону.
Конкретных результатов мы должны добиваться не в учреждениях, а на территориях, где люди живут. В городах, поселках, деревнях. Нам нужно, чтобы люди увидели эти результаты.
Владимир Путинпрезидент России
В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ предусматривает, среди прочего, снижение в два раза уровня бедности, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, к 2030 году — до 80 лет. Также правительству поручено обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира и темпы экономического роста выше мировых.