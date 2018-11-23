Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Опубликовано видео по делу дознавательницы: прояснило все
Записка школьницы помогла узнать причину ДТП
Стеклов о 9-месячной дочке: «Я не планировал становиться отцом»
В деле о хищении в резиденции Путина появились новые данные
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
В РФ ответили на требование Финляндии вернуть Карелию
В Брестской крепости найден тайник
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Супруги делали дома уборку и разбогатели на 118 млн - СМИ
Бари Алибасов о брачной ночи с 80-летней артисткой
Умер певец Максим Михайлов
В РФ застрелен 36-летний бизнесмен
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
Метеорологи показали удивительные снимки Земли
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
Какие налоги надо заплатить при продаже квартиры?
Фоторепортажи
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
15:40 (мск), источник: Интерфакс

Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 20 декабря

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — Президент будет отвечать на вопросы СМИ в таком формате в 14-й раз.

Наверх
Источник: Reuters

Традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в этом году в четверг 20 декабря и начнется в полдень, сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте также
Большая пресс-конференция Владимира Путина. История и факты

На сайте президента РФ в пятницу открыта аккредитация на участие в этом мероприятии.

Это будет четырнадцатое по счету общение Путина с журналистами в таком формате. В прошлом году она собрала рекордное число представителей российских и иностранных СМИ — более 1600.

Традиционно общение Путина с журналистами продолжается несколько часов.

Рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась четыре часа сорок минут, в течение которых глава государства ответил более чем на сто вопросов.

В прошлом году пресс-конференция длилась три часа сорок две минуты, за это время журналисты успели задать главе государства 65 вопросов.

Обычно пресс-конференция проводится в четверг, в декабре. Исключением стал 2016 год, когда пресс-конференция президента была перенесена по его личному решению. Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова.

СК установил причастных к убийству российских военных в Сирии
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле Кокорина и Мамаева
На Урале школьница наняла адвоката для защиты от родителей
В деле о хищении на резиденции Путина появились палаты Кремля
Порошенко уличили в тайных встречах с кумом Путина
Американец создает уникальные бумажные скульптуры
«Российский Falcon 9» получит имя грязнейшей реки Сибири
Спорт
«Это король № 1»: Медведева назвала лучшего фигуриста Российская фигуристка Евгения Медведева, которой предстоит главный на данный момент старт сезона — этап Гран-при во Франции, дала интервью МОК
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Камера в деревне поймала 58 000 нарушителей за две недели В городке, где проживают преимущественно пожилые люди, в час происходит до 170 нарушений ПДД
Кино
Теща Марьянова собирается засудить Малахова за «Прямой эфир» После скандальных выпусков шоу мать вдовы актера собирается защищать честь семьи в суде
Недвижимость
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
До 5% российских сотрудников IKEA грозит сокращение
7 признаков плохого ремонта
В Москве снесли Ховринскую больницу (фото)
Популярные темы на «Детях»
День сына. 209
Я раздражаю мужа 169
Боюсь совершить ошибку 168
Позитивная тема в картинках 120
Леди
Сколько стоила самая дорогая свадьба 2018 года в России В ноябре в Москве состоялось чеченское торжество, размаху которого позавидовали бы Меган Маркл и принц Гарри.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь