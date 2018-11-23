Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 20 декабря
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — Президент будет отвечать на вопросы СМИ в таком формате в 14-й раз.
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU — Президент будет отвечать на вопросы СМИ в таком формате в 14-й раз.
Традиционная
На сайте президента РФ в пятницу открыта аккредитация на участие в этом мероприятии.
Это будет четырнадцатое по счету общение Путина с журналистами в таком формате. В прошлом году она собрала рекордное число представителей российских и иностранных СМИ — более 1600.
Традиционно общение Путина с журналистами продолжается несколько часов.
В прошлом году
Обычно