Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 20 декабря

Источник: Reuters

Традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в этом году в четверг 20 декабря и начнется в полдень, сообщает пресс-служба Кремля.

На сайте президента РФ в пятницу открыта аккредитация на участие в этом мероприятии.

Это будет четырнадцатое по счету общение Путина с журналистами в таком формате. В прошлом году она собрала рекордное число представителей российских и иностранных СМИ — более 1600.

Традиционно общение Путина с журналистами продолжается несколько часов.

Рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась четыре часа сорок минут, в течение которых глава государства ответил более чем на сто вопросов.

В прошлом году пресс-конференция длилась три часа сорок две минуты, за это время журналисты успели задать главе государства 65 вопросов.