Дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова передано в суд
В обвинительном заключении говорится, что покушение было организовано «террористической организацией Фетхуллаха Гюлена». По мнению эксперта, такая версия — в интересах
В обвинительном заключении говорится, что покушение было организовано «террористической организацией Фетхуллаха Гюлена». По мнению эксперта, такая версия — в интересах
Дело о покушении на российского посла в Турции Андрея Карлова передано в суд, сообщило агентство Anadolu. В обвинительном заключении по делу об убийстве дипломата говорится, что покушение было организовано «террористической организацией Фетхуллаха Гюлена», чьи сторонники якобы предприняли попытку военного переворота в Турции в июле 2016 года и занимались «шпионской деятельностью».
В списке обвиняемых — 28 человек, в том числе сам 77-милетний Гюлен, проживающий в Пенсильвании ректор Североамериканского университета в штате Техас Шериф Али Текелан и журналист Эмру Услу, также проживающий в Штатах.
Это версия, которая сейчас всем удобна, поэтому остается в нее лишь верить, говорит председатель «Платформы диалога России и Турции» Ахмед Ахмедов: «Если исходить из теплых сегодняшних
Мы знаем, что это была кампания наших западных недругов через их вассалов, чтобы
каким-топутем отдалить Россию от Турции в стратегически развивающийся отношениях на Ближнем Востоке, в том числе по вопросу Сирии. Наши давно знают, кто на самом деле и что. Другое дело, насколько сейчас нужно открывать эту правду и в каком ракурсе.
Согласно тексту обвинения, покушение на Андрея Карлова планировалось за полгода до его совершения. По изначальному плану, оно должно было произойти 27 июня 2016 года во время ифтара в