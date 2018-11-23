Дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова передано в суд

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Дело о покушении на российского посла в Турции Андрея Карлова передано в суд, сообщило агентство Anadolu. В обвинительном заключении по делу об убийстве дипломата говорится, что покушение было организовано «террористической организацией Фетхуллаха Гюлена», чьи сторонники якобы предприняли попытку военного переворота в Турции в июле 2016 года и занимались «шпионской деятельностью».

В документе подчеркивается, что покушение на Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.

В списке обвиняемых — 28 человек, в том числе сам 77-милетний Гюлен, проживающий в Пенсильвании ректор Североамериканского университета в штате Техас Шериф Али Текелан и журналист Эмру Услу, также проживающий в Штатах.

Это версия, которая сейчас всем удобна, поэтому остается в нее лишь верить, говорит председатель «Платформы диалога России и Турции» Ахмед Ахмедов: «Если исходить из теплых сегодняшних российско-турецких отношений, я вежливо выражусь, что нам в наших стратегических интересах на сегодняшний день — допустить такую версию. Наверное, время покажет, как на самом деле это было. Я лично был знаком с Карловым, как одним из руководителей диаспоры. Всех нас предупредили, чтобы насколько возможно не затрагивать серые или черные пятна в российско-турецких отношениях. Говорить желательно только о положительном. Очень темная история».

Мы знаем, что это была кампания наших западных недругов через их вассалов, чтобы каким-то путем отдалить Россию от Турции в стратегически развивающийся отношениях на Ближнем Востоке, в том числе по вопросу Сирии. Наши давно знают, кто на самом деле и что. Другое дело, насколько сейчас нужно открывать эту правду и в каком ракурсе.