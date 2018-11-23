Эксперт: новый формат Госсовета РФ позволяет обсуждать федеральную политику с регионами
По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, новый формат стал «другим взглядом на систему государственного управления».
По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, новый формат стал «другим взглядом на систему государственного управления».
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Новый формат расширенного заседания президиума Государственного совета РФ делает его площадкой для обсуждения федеральной политики при участии регионов. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС в пятницу директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
23 ноября состоялось расширенное заседание президиума Государственного совета РФ, посвященное выполнению майских поручений президента страны Владимира Путина. Выступая в ходе заседания, глава государства отметил, что рассчитывает на реальные результаты выполнения нацпроектов, и призвал сделать так, чтобы изменения дошли до каждого человека. Само заседание провели за семью тематическими круглыми столами, которые были посвящены, в частности, демографии и здравоохранению, науке и образованию, жилью и городской среде, экологии и цифровой экономике, инфраструктуре. В каждой из дискуссий принимали участие профильные
Важно обратить внимание, что новый подход делает Госсовет площадкой для обсуждения федеральной политики с участием регионов. Практически в федеральное управление вовлекаются руководители регионов. Это совершенно новый подход, и, на мой взгляд, он позволяет вовлекать регионы в систему управления на федеральном уровне.
Он напомнил, что накануне общего заседания прошло несколько панельных дискуссий с участием региональных руководителей и экспертов.
По мнению Мартынова, новый формат стал «другим взглядом на систему государственного управления». «С одной стороны — оптимизация, с другой стороны — усиление государственного управления, когда все участвуют в управлении страной», — считает он.
Директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт высказал солидарную с президентом точку зрения, что реализация нацпроектов должна проходить так, чтобы люди это смогли оценить лично. «Реализация нацпроектов должна показываться на конкретных примерах, а не громкими словами», — считает Шпунт.