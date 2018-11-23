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20:39 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: новый формат Госсовета РФ позволяет обсуждать федеральную политику с регионами

По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, новый формат стал «другим взглядом на систему государственного управления».

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Новый формат расширенного заседания президиума Государственного совета РФ делает его площадкой для обсуждения федеральной политики при участии регионов. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС в пятницу директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

23 ноября состоялось расширенное заседание президиума Государственного совета РФ, посвященное выполнению майских поручений президента страны Владимира Путина. Выступая в ходе заседания, глава государства отметил, что рассчитывает на реальные результаты выполнения нацпроектов, и призвал сделать так, чтобы изменения дошли до каждого человека. Само заседание провели за семью тематическими круглыми столами, которые были посвящены, в частности, демографии и здравоохранению, науке и образованию, жилью и городской среде, экологии и цифровой экономике, инфраструктуре. В каждой из дискуссий принимали участие профильные вице-премьеры, а также руководители регионов.

Важно обратить внимание, что новый подход делает Госсовет площадкой для обсуждения федеральной политики с участием регионов. Практически в федеральное управление вовлекаются руководители регионов. Это совершенно новый подход, и, на мой взгляд, он позволяет вовлекать регионы в систему управления на федеральном уровне.
Алексей Мартынов
директор Института новейших государств

Он напомнил, что накануне общего заседания прошло несколько панельных дискуссий с участием региональных руководителей и экспертов.

По мнению Мартынова, новый формат стал «другим взглядом на систему государственного управления». «С одной стороны — оптимизация, с другой стороны — усиление государственного управления, когда все участвуют в управлении страной», — считает он.

Директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт высказал солидарную с президентом точку зрения, что реализация нацпроектов должна проходить так, чтобы люди это смогли оценить лично. «Реализация нацпроектов должна показываться на конкретных примерах, а не громкими словами», — считает Шпунт.

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