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20:40 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Путин оценил новый формат заседания президиума Госсовета

Президент России Владимир Путин считает необходимым продолжать деятельность рабочей группы президиума Госсовета, которая готовила нынешнее заседание по выполнению «суперуказа» главы государства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавивший рабочую группу.

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Источник: РИА "Новости"
Президент предложил продолжить такую же работу, в таком же ключе — сохранить действующую рабочую группу и подгруппы, создать, возможно, новые подгруппы по важнейшим отраслям экономики и в системном режиме общаться.
Сергей Собянин
мэр Москвы (цитата по ТАСС)

Собянин отметил, что, по словам российского лидера, такая работа нужна, чтобы «слышать друг друга, вовремя поправлять, вовремя исправлять решения, делать их более эффективными».

Тема исполнения «суперуказа» главы государства является важнейшей для государства, сказал Собянин. По его словам, второй такой возможности — когда выделяется такое количество ресурсов, средств для решения национальных целей — у страны не будет.

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«По сути дела, страна концентрировала все, что возможно, сказала: «Давайте мы прорывным образом решим целый ряд задач в образовании, здравоохранении, демографии, социальной поддержке, в улучшении инфраструктуры, дорог, городов, экологии, развитии экономики», — подчеркнул Собянин.

Последние два дня президиум Госсовета работал в расширенном формате, чтобы «четче понять задачи и роль регионов в этой работе», сказал Собянин.

«Мы выработали решения, связанные с системными проблемами, с которыми мы сталкиваемся и столкнемся при реализации таких крупнейших проектов», — сказал столичный градоначальник.

Ранее в пятницу Путин в ходе заседания президиума Госсовета в Ялте раскритиковал «красивые формулировки» целей национальных проектов. Глава государства подчеркнул, что россиянам нужны конкретные результаты и прорыв во многих областях.

Заседание президиума Госсовета в этом году проходило в новом формате, который подразумевает распределение участников — глав регионов, членов правительства, сенаторов, помощников главы государства — за семью тематическими круглыми столами. Президент находился по центру, но подсаживался к каждому столу и принимал активное участие в обсуждении.

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