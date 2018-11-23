Милонов готов попробовать прожить на шишках и коре
Депутат Госдумы, единоросс Виталий Милонов готов повторить эксперимент коллеги, депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, который попробовал прожить на 3500 рублей в месяц.
Депутат Госдумы, единоросс Виталий Милонов готов повторить эксперимент коллеги, депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, который попробовал прожить на 3500 рублей в месяц.
В то же время Милонов не считает такой прожиточный минимум нормальным и не поддерживает чиновников, которые пытались убедить в этом граждан.
«Я думаю, любой человек смог бы прожить. Другой вопрос в том, какой ценой и ради чего», — сказал Милонов изданию iReactor. Он отметил, что, если следовать логике экономии, «и без денег можно прожить». «Могу в лес уйти и есть шишки и кору, но это же не значит, что это нормально», — уточнил депутат.
При этом Милонов не боится повторить эксперимент Бонадаренко, и даже готов прожить на 3000 рублей, поскольку имеет опыт выживания в 1990-е годы. «В девяностые я жил, у меня была пачка макарон на три дня. Я спокойно проживу», — заявил Милонов.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко поспорил с
23 ноября стало известно, что депутат решил прекратить эксперимент, поскольку скудный рацион на эти деньги может привести к большим проблемам для здоровья человека. Бондаренко добавил, что прожить на такую сумму невозможно, и ему для выхода на нормальное питание понадобится помощь врачей.