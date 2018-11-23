Милонов готов попробовать прожить на шишках и коре

Источник: AP 2018

В то же время Милонов не считает такой прожиточный минимум нормальным и не поддерживает чиновников, которые пытались убедить в этом граждан.

«Я думаю, любой человек смог бы прожить. Другой вопрос в том, какой ценой и ради чего», — сказал Милонов изданию iReactor. Он отметил, что, если следовать логике экономии, «и без денег можно прожить». «Могу в лес уйти и есть шишки и кору, но это же не значит, что это нормально», — уточнил депутат.

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При этом Милонов не боится повторить эксперимент Бонадаренко, и даже готов прожить на 3000 рублей, поскольку имеет опыт выживания в 1990-е годы. «В девяностые я жил, у меня была пачка макарон на три дня. Я спокойно проживу», — заявил Милонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко поспорил с экс-министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой, утверждавшей, что на 3,5 тыс. рублей в месяц можно нормально питаться. Бондаренко попробовал прожить на эти деньги.