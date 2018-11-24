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01:36 (мск), источник: РИА Новости

США обвинили Россию в попытках «разрушить устремления Украины к Западу»

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в пятницу опубликовала заявление в связи с 85-летием с периода массового голода на Украине, указав, что «украинцы вновь умирают» от действий России.

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Источник: AP 2018

Голод 1932−1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3−3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2−2,5 миллиона — в РСФСР.

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«В этом месяце мы присоединяемся к украинцам всего мира в знак 85-летия голодомора, когда режим Иосифа Сталина намеренно морил голодом миллионы невинных украинцев. Варварский захват Советским Союзом украинской земли и посевов осуществлялся с преднамеренной политической целью порабощения украинского народа и страны», — говорится в распространенном заявлении Науэрт.

По ее словам, это было «одним из самых жестоких действий двадцатого века и грубым напоминанием преступлений коммунизма».

«Сегодня украинцы вновь умирают в результате попыток России уничтожить личность народа Украины и разрушить их устремления к Западу. Продолжающаяся агрессия России на востоке Украины привела к гибели более 10 тысяч человек. Но Россия не сможет победить несломимый украинский дух и ослабить стремление украинцев к лучшему будущему», — отметила Науэрт.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Представитель Госдепа также добавила, что США вновь подтверждают свою поддержку суверенитету Украины и территориальной целостности, а также право украинского народа выбирать свой собственный путь.

Ранее американский Сенат единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, признающую голод 1932−1933 годов на Украине геноцидом.

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