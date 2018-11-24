Хакеры заявили о сотрудничестве ученого Сутягина с Integrity Initiative

Источник: РИА Новости

По утверждению хакеров, Integrity Initiative использовался Лондоном для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Anonymous называет этот проект «спецслужбой» и считает, что он был основан в 2015 году для информационного противодействия России и финансировался британским правительством.

Согласно опубликованным материалам, проект создавал в странах Европы кластеры, которые должны были стать составляющими элементами исследовательской сети и вырабатывать меры по противодействию российскому влиянию.

Такой же кластер создан и в Британии, в числе его сотрудников числятся финансист Уильям Браудер, а также Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального.

Документ со списком сотрудников британского кластера представляет собой фотокопию таблицы на белом листе без каких-либо отметок и логотипов. Заголовок над таблицей гласит: «Британский кластер, подгруппы». В 12 колонках перечислены имена и адреса электронной почты нескольких десятков людей, в том числе — в колонке «Британия, общее — внутреннее ядро — Россия» — имя Сутягина и его электронный адрес, находящийся на сервере Королевского Объединенного института оборонных исследований.

Сутягин начал работать в этом исследовательском институте экспертом по России и вопросам международной безопасности после того, как прибыл в Британию после обмена на задержанных в США российских разведчиков.

Имена Ашуркова и Браудера находятся в той же колонке, что и фамилия Сутягина.

В России бывший заведующий сектором военно-технической и военно-экономической политики отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН Сутягин обвинялся в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителям британской консалтинговой фирмы «Альтернатив-Фьючерс». Сутягин 7 апреля 2004 года был признан виновным в госизмене в форме шпионажа и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.