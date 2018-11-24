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02:19 (мск), источник: РИА Новости

Хакеры заявили о сотрудничестве ученого Сутягина с Integrity Initiative

ЛОНДОН, 24 ноя — РИА Новости. В опубликованных группировкой хакеров Anonymous материалах утверждается, что российский ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный, сотрудничает с британским кластером, созданным проектом Integrity Initiative для борьбы с дезинформацией.

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Источник: РИА Новости

По утверждению хакеров, Integrity Initiative использовался Лондоном для вмешательства во внутренние дела европейских стран. Anonymous называет этот проект «спецслужбой» и считает, что он был основан в 2015 году для информационного противодействия России и финансировался британским правительством.

Согласно опубликованным материалам, проект создавал в странах Европы кластеры, которые должны были стать составляющими элементами исследовательской сети и вырабатывать меры по противодействию российскому влиянию.

Такой же кластер создан и в Британии, в числе его сотрудников числятся финансист Уильям Браудер, а также Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального.

Документ со списком сотрудников британского кластера представляет собой фотокопию таблицы на белом листе без каких-либо отметок и логотипов. Заголовок над таблицей гласит: «Британский кластер, подгруппы». В 12 колонках перечислены имена и адреса электронной почты нескольких десятков людей, в том числе — в колонке «Британия, общее — внутреннее ядро — Россия» — имя Сутягина и его электронный адрес, находящийся на сервере Королевского Объединенного института оборонных исследований.

Сутягин начал работать в этом исследовательском институте экспертом по России и вопросам международной безопасности после того, как прибыл в Британию после обмена на задержанных в США российских разведчиков.

Имена Ашуркова и Браудера находятся в той же колонке, что и фамилия Сутягина.

В России бывший заведующий сектором военно-технической и военно-экономической политики отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады РАН Сутягин обвинялся в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителям британской консалтинговой фирмы «Альтернатив-Фьючерс». Сутягин 7 апреля 2004 года был признан виновным в госизмене в форме шпионажа и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Летом 2010 года в США были задержаны десять человек, среди которых были Анна Чапман, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Лазаро, Майкл Зотолли, Патрисия Миллз, Михаил Семенко, Викки Пелаез, Доналд Ховард Хитфилд и Трейси Ли Энн Фоли. Еще одному — Кристоферу Метсосу — удалось скрыться от американских властей. Позднее Россия и США договорились обменять десятерых задержанных в США по подозрению в шпионаже в пользу Москвы на четверых заключенных, отбывающих наказание в тюрьмах РФ: бывшего завсектором института США и Канады РАН Игоря Сутягина, экс-замначальника службы безопасности телекомпании «НТВ Плюс» Геннадия Василенко, а также Александра Запорожского и Сергея Скрипаля — в прошлом сотрудников СВР и ГРУ.

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