Глава Генштаба Великобритании счел Россию опаснее ИГ
Глава Генерального штаба британских Вооруженных сил Марк
Глава Генерального штаба британских Вооруженных сил Марк
В интервью The Telegraph он отметил, что Россия «продемонстрировала готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов».
По его словам, Москва предпринимает «систематические усилия» в давлении на уязвимые стороны Запада.
«Русские стремятся использовать уязвимые стороны и слабые места, где бы они их ни обнаруживали. Самым важным ответом России применительно к обычным видам вооружений является продолжение укрепление потенциала и согласованности действий НАТО», — уверен господин
По его мнению, это способно ослабить эффективность Североатлантического альянса, который является опорой европейской безопасности.
Ранее господин Макрон озвучил идею создания общеевропейской армии. По его мнению, это уменьшит зависимость Европы от США. Идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, она выступала за создание европейской армии в 2015 году.