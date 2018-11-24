Глава Генштаба Великобритании счел Россию опаснее ИГ

Источник: РИА "Новости"

В интервью The Telegraph он отметил, что Россия «продемонстрировала готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов».

По его словам, Москва предпринимает «систематические усилия» в давлении на уязвимые стороны Запада.

В частности, речь идет о «нетрадиционных областях», таких как киберпространство и космос.

«Русские стремятся использовать уязвимые стороны и слабые места, где бы они их ни обнаруживали. Самым важным ответом России применительно к обычным видам вооружений является продолжение укрепление потенциала и согласованности действий НАТО», — уверен господин Карлтон-Смит.

Также генерал скептически отнесся к высказанной французским президентом Эмманюэлем Макроном идее создания единых европейских вооруженных сил.

По его мнению, это способно ослабить эффективность Североатлантического альянса, который является опорой европейской безопасности.