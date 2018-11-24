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07:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков подал в отставку

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков сообщил, что подал в отставку. Он курировал департаменты спорта, здравоохранения и труда.

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«Сегодня принял важное для себя решение покинуть пост вице-губернатора Приморского края. За спиной 5 лет. Они были разными. Были и откровенные неудачи, но были и несомненные прорывы. Получен колоссальный опыт исполнительной власти и системы государственной вертикали, системы человеческих взаимоотношений», — написал господин Серебряков на своей странице в Facebook.

В разговоре с ТАСС он отметил, что «подписи врио губернатора пока не видел», но ему «сказали, что отставку принял».

Павел Серебряков подчеркнул, что «должности и посты приходят и уходят», а встреченные на пути люди являются «главным приобретением». «Полученные знания точно навсегда останутся со мной, также как и отношения со многими из вас, которые я считаю, уже переросли планку начальника/подчиненного и стали по-доброму партнерскими и дружескими», — отметил он.

Должность вице-губернатора господин Серебряков занимает с 2013 года. Он не первый вице-губернатор, который покидает пост после ухода в отставку бывшего занимавший главы региона Андрея Тарасенко. В начале октября от занимаемых должностей были освобождены вице-губернаторы Ирина Мануйлова, Станислав Ершов и Дмитрий Братыненко.

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