Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков подал в отставку

«Сегодня принял важное для себя решение покинуть пост вице-губернатора Приморского края. За спиной 5 лет. Они были разными. Были и откровенные неудачи, но были и несомненные прорывы. Получен колоссальный опыт исполнительной власти и системы государственной вертикали, системы человеческих взаимоотношений», — написал господин Серебряков на своей странице в Facebook.

В разговоре с ТАСС он отметил, что «подписи врио губернатора пока не видел», но ему «сказали, что отставку принял».

Павел Серебряков подчеркнул, что «должности и посты приходят и уходят», а встреченные на пути люди являются «главным приобретением». «Полученные знания точно навсегда останутся со мной, также как и отношения со многими из вас, которые я считаю, уже переросли планку начальника/подчиненного и стали по-доброму партнерскими и дружескими», — отметил он.