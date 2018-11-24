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10:11 (мск), источник: m24.ru

Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой

Глава МИД РФ Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ и упрекнул их в игнорировании прямого диалога с Россией. Со своим заявлением Лавров выступил на конференции «Средиземноморье: римский диалог», передает РИА Новости.

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Источник: AP 2018

Министр напомнил об обвинениях Финляндии и Норвегии во вмешательстве России в работу GPS во время учений НАТО Trident Juncture. По его словам, вежливые люди предъявляют претензии лично, а не через средства массовой информации.

«Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ», — заявил Лавров. Присутствующие в зале отреагировали на заявление Лаврова смехом и аплодисментами.

Ранее министерство обороны Норвегии заявило, что Россия вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем (GPS) во время учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»). Глушение сигнала GPS, который использовался в воздушном сообщении, велось якобы с Кольского полуострова.

12 ноября премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что подобные действия могли быть «посланием» Москвы задействованным в учениях сторонам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил по этому поводу, что Россию зачастую обвиняют «во всех смертных грехах».

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