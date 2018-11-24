Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне

Источник: РИА Новости

«Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были <…> Они говорят, что были, мы проверим», — сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы «Роскосмоса», сейчас ни одна страна мира не сможет реализовать лунную программу в одиночку, поэтому он рассчитывает на сотрудничество с США в изучении естественного спутника Земли.

Ранее в космической корпорации рассказали, что вскоре появится новая государственная программа по освоению Луны. В ней распишут задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к спутнику Земли в 2020-х, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности. По словам генерального конструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина, первая высадка российских космонавтов на Луне состоится не раньше 2030 года.