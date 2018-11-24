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13:45 (мск), источник: РИА Новости

Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне. Об этом он говорил накануне во время посещения компании «Российские космические системы» вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном.

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Источник: РИА Новости

«Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были <…> Они говорят, что были, мы проверим», — сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам главы «Роскосмоса», сейчас ни одна страна мира не сможет реализовать лунную программу в одиночку, поэтому он рассчитывает на сотрудничество с США в изучении естественного спутника Земли.

Ранее в космической корпорации рассказали, что вскоре появится новая государственная программа по освоению Луны. В ней распишут задачи автоматических станций, которые Россия планирует отправить к спутнику Земли в 2020-х, а также создание нового корабля и решение проблем радиационной безопасности. По словам генерального конструктора пилотируемых комплексов Евгения Микрина, первая высадка российских космонавтов на Луне состоится не раньше 2030 года.

Первый американец высадился на Луне в 1969 году. Всего на ней побывало 12 американских астронавтов.

Рогозин рассказал о предстоящей Лунной программе
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