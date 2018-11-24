В Госдуме прокомментировали данные хакеров о проекте Integrity Initiative

Источник: РИА "Новости"

«Появление такого рода документов, если они будут подтверждены, будет являться доказательством того, что все предположения, на сей счет высказывавшиеся ранее, обрастают конкретными фактическими данными и дают возможность лучше понимать масштаб войны Запада против РФ», — сказал РИА Новости Новиков.

Парламентарий отметил, что деятельность спецслужб и ведомств как Великобритании, так и США против России ведется стабильно на всех фронтах, включая открытое информационное и экономическое противоборство.

Хакеры из группировки Anonymous заявили в пятницу об обнаружении документов о деятельности проекта Integrity Initiative, который Великобритания, по их предположению, могла использовать для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.

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Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов).