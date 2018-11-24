Уголовные дела по ряду преступлений смогут прекращать при возмещении ущерба

В указанный перечень предлагается включить плагиат и присвоение авторства, нарушение изобретательских и патентных прав, присвоение или растрату, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. А также преступления небольшой тяжести, сопряженные с мошенническими действиями, и мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в предпринимательской сфере.