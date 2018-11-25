Reuters: Сечин пожаловался Мадуро на задержки поставок нефти

Собеседники Reuters утверждают, что на встрече присутствовали несколько высокопоставленных сотрудников «Роснефти» и представители венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. «Сечин также встретился с Мадуро и упрекнул его в том, что поставки отстают от графика», — рассказал один из источников. По его словам, глава «Роснефти» сказал, что Венесуэла выполняет свои обязательства перед Китаем, но не перед Россией.
Reuters пишет, что PDVSA с января по август 2018 года поставила китайским фирмам 463 тыс. баррелей, в то время как российским — 176,6 тыс. баррелей. При этом, по подсчетам Reuters, за последние несколько лет Москва стала для Каракаса кредитором последней инстанции: с 2006 года российское правительство и «Роснефть» передали Венесуэле не менее $17 млрд в виде кредитов и кредитных линий.
Агентство считает, что визит Игоря Сечина «является одним из самых ярких признаков напряжения между пострадавшей от кризиса Венесуэлой и ее ключевым кредитором — Россией». «Роснефть» и PDVSA пока никак не прокомментировали информацию Reuters.
Как писало агентство в августе, отгрузка нефти может быть задержана из-за закрытия дока в крупнейшем экспортном терминале Венесуэлы. Напомним, PDVSA заключила с российской компанией контракты по схеме «нефть в обмен на кредит». По итогам второго квартала 2018 года Венесуэла сократила основной долг перед «Роснефтью» на $400 млн, до $3,6 млрд. Игорь Сечин в начале года говорил, что не видит рисков с выплатой долга латиноамериканской страной.