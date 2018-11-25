Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Только правда: что говорят крымчане через три года после блэкаута
Записка школьницы помогла узнать причину ДТП
У телеведущего случился инфаркт в прямом эфире
Появились фото нарушивших границу России кораблей ВМС Украины
Дачная реформа: 10 важных дел, которые надо сделать до 1 января
Свадьба взаймыЗачем россияне женятся в кредит и к чему это приводит
В РФ ответили на требование Финляндии вернуть Карелию
В Брестской крепости найден тайник
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер
Теща Марьянова собирается засудить Малахова за «Прямой эфир»
Пограничный корабль РФ протаранил украинский - СМИ о повреждениях
“Наша армия не выстоит”: На Украине о войне с РФ
Врач рассказал, почему опасно засыпать не с 11 вечера до 2 ночи
Иностранец после жизни в Петербурге: «Как деревня»
Судьба девушки, прыгнувшей в замерзшее озеро в нижнем белье
Известна причина смерти начальника ГРУ Коробова
В Норильске йорка сдуло ветром
Кошка стоя просила хозяина не идти на работу
Фоторепортажи
14Животные, попавшие в лесные пожары Калифорнии
8Самые смешные фотографии дикой природы
14:04 (мск), источник: Известия

Страны ЕС утвердили соглашение с Лондоном по Brexit

Лидеры 27 стран Евросоюза утвердили со своей стороны соглашение с Великобританией о Brexit. Об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск, передает ТАСС.

Наверх
Источник: Reuters

«27 стран ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании», — написал он в Twitter.

Агентство отмечает, что Испания осталась довольна гарантиями по Гибралтару. Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондону и Брюсселю удалось договориться о распространении действия переходного периода на Гибралтар, однако подчеркнула, что власти страны не откажутся от позиции суверенитета Великобритании над заморской территорией.

По-прежнему остался нерешенным вопрос о границе между входящей в ЕС Ирландией и выходящей из него в составе Великобритании Северной Ирландией. Стороны договорились определить это до 1 июля 2020 года.

Читайте также
Дональд Туск назвал «Брексит» «проигрышем всех сторон»

Переходный период после заключения сделки продлится до конца 2020 года. Позже его можно будет продлить всего один раз. В течение этого времени Великобритания по сути должна будет выполнять все обязанности страны — участницы ЕС и соблюдать все нормы европейского рынка, однако перестанет участвовать в принятии решений в Евросоюзе. Также в данное время Лондон будет выплачивать взнос в бюджет объединения в размере около £13 млрд ($16,65 млрд) в год.

14 ноября Тереза Мэй объявила, что британское правительство поддержало проект соглашения по Brexit и отметила, что данный шаг позволит стране двигаться дальше.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС.

Хорошая, приемлемая, лучшая: в ЕС оценили сделку с Британией
Во время загрузки произошла ошибка.
12:42 (мск)© Ньюстюб
 Роль перекатная: на Украине ждут участия актеров в выборах президента
Слуга стране, отец Синаю: что нужно знать о президенте Египта
В Сирии 73 человека получили химическое поражение при обстреле
Россиянку приговорили к 18 годам лишения свободы во Вьетнаме
Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу
Чем опасно растение с «глазами» (фото)
Ученые нашли эффективный способ бросить курить
Создатель самбо умер забытым в тюрьме: жизнь Василия Ощепкова
Полицейские США по ошибке застрелили человека в «черную пятницу»
Спорт
Что смотреть сегодня: шанс для Промеса и вечер ностальгии в Риме «Севилья» в третий раз в сезоне может возглавить таблицу ла лиги и другие интересные матчи
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Жизнь в Китае: девушку на автобусе оштрафовали за переход дороги Система распознавания лиц приняла за нарушителя, переходящего дорогу в неположенном месте, лицо, изображенное на рекламном баннере на автобусе
Кино
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер В 90-е все делали это — засматривались сериалами вроде «Санта-Барбары» и «Дикого ангела». Mail.ru Кино вспоминает звезд тех лет и выясняет, как сложилась их судьба
Недвижимость
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
В 2019 году цены на недвижимость резко пойдут в рост
Какие налоги надо заплатить при продаже квартиры?
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Популярные темы на «Детях»
Воспитательница вмешивается 196
дизайнерские решения, которые вызывают только один вопрос: «Как до этого можно додуматься? 191
Ну чего, опять по стишкам пройдёмся? 178
Как взять себя в руки 172
Леди
Прически на Новый год на длинные, средние и короткие волосы Считаем дни до Нового года и начинаем накручивать волосы разной длины уже сейчас! (Тренировка еще никому не мешала).
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь