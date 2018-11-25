Россия создаст танк с электромагнитной пушкой

Гусеничная платформа должна носить перспективные виды вооружения, они будут управляться в беспилотном режиме, рассказал «Интерфаксу» источник в оборонно-промышленном комплексе.

На первом этапе работы разработают мощную систему электроснабжения танка, она позволит нести энергоемкую полезную нагрузку. После этого новый танк получит боевой лазер и электромагнитную пушку, добавляет 25 ноября «Федеральное агентство новостей».

20 ноября на разработку и серийное производство военной техники по линии Министерства обороны в 2018 году выделили 1,5 трлн рублей.