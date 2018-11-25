Могерини призвала к сдержанности в Азовском море

«Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, и призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию», — отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что «напряженность в Азовском море и Керченском проливе сегодня опасно возросла». «Как заявила верховный представитель ЕС [Федерика Могерини], события в Азовском море являются демонстрацией того, как нестабильность и напряженность неизбежно возрастут, когда игнорируются основные правила международного сотрудничества, — говорится в заявлении. — Евросоюз ожидает, что Россия прекратит инспекции [судов в Азовском море]».