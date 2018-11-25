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25 ноября, источник: ТАСС

Могерини призвала к сдержанности в Азовском море

БРЮССЕЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Евросоюз призывает Россию и Украину к сдержанности в Азовском море, чтобы деэскалировать ситуацию. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

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Источник: AP 2018

«Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, и призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию», — отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что «напряженность в Азовском море и Керченском проливе сегодня опасно возросла». «Как заявила верховный представитель ЕС [Федерика Могерини], события в Азовском море являются демонстрацией того, как нестабильность и напряженность неизбежно возрастут, когда игнорируются основные правила международного сотрудничества, — говорится в заявлении. — Евросоюз ожидает, что Россия прекратит инспекции [судов в Азовском море]».

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