Конфликт между Россией и Украиной в Черном море. Что случилось

Источник: Reuters

Хронология событий в Черном море

Утром, 25 ноября, пресс-служба ВМС Украины сообщила, что два украинских катера — «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» планово переходили из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Однако российские корабли предприняли «откровенно агрессивные действия»: пограничный корабль «Дон» протаранил буксир. Навигация через Керченский пролив регулируется российскими властями, которые, как утверждают в ВМС Украины, накануне получили информацию о передвижении украинских кораблей.

Примерно через час инцидент прокомментировала Федеральная служба безопасности России. В сообщении ведомства говорилось, что два артиллерийских катера и буксир военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России и направились в Керченский пролив.

Заявки на проход кораблей Украиной поданы не были.

Читайте также Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море

Позже, около 11.30 по московскому времени, Украина отправила в сторону Крымского моста еще два артиллерийских катера, сообщили пресс-служба ВМС страны и крымское погрануправление ФСБ. Катера были остановлены береговой охраной у границы российских территориальных вод в Азовском море.

Около полудня проход судов через Керченский пролив был закрыт. Для этого поперек арки Крымского моста было выставлено судно. Россия направила к мосту штурмовики Су-25 и боевые вертолеты Ка-52 ВКС России, что подтверждается фотографиями и видео, опубликованными сайтами Kerch. net и «Керчь. инфо». Проход под мостом был ненадолго открыт только для российского тральщика «Вице-адмирал Захарьин» и двух российских артиллерийских катеров проекта 1204.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yBWf1B5qocA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В течение воскресенья судьба украинских катеров и буксира была неясна. Однако вечером украинская сторона заявила об обстреле и задержании своих кораблей российскими пограничниками. По данным украинской стороны, пострадали шестеро военнослужащих. В ФСБ подтвердили применение оружия в территориальных водах России против украинских кораблей. Как сообщило ведомство, трем раненым украинским военным оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Возбуждено дело о нарушении российской границы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/M-wKxci2e40?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Реакция

Президент Украины Петр Порошенко вечером в воскресенье созвал военный кабинет — орган, включающий руководителей государства и силовых структур. По итогам заседания секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Россия предприняла акт военной агрессии.

Следом уже на заседании СНБО было принято решение направить в Верховную раду документы для введения в стране чрезвычайного положения на 60 дней. Рада должна в понедельник одобрить или отклонить эту идею.

Читайте также Армия Украины приведена в полную боевую готовность

Порошенко подчеркнул, что военное положение не означает немедленную мобилизацию армии и проведение Украиной наступательных действий. В то же время он объявил о проведении подготовительной работы с резервом первой очереди.

Украинский МИД обратился к союзникам и партнерам с призывом ввести новые и усилить существующие санкции «для сдерживания агрессора», а также предоставить Украине военную помощь.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в сообщении в Facebook назвала украинские власти бандитами с большой дороги.

И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Кремль пока не комментировал произошедшее.

На инцидент отреагировали международные организации. Евросоюз заявил, что рассчитывает на восстановление свободного прохода через Керченский пролив. Произошедшее, как считают в ЕС, — подтверждение того, как нестабильность и напряженность неизбежно возрастают в условиях игнорирования основных правил международного сотрудничества. «Строительство Керченского моста было проведено без согласия Украины и стало очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Это — вместе с милитаризацией Азовского моря — привело и к ужесточению контроля над военно-морским движением в проливе», — говорится в сообщении ЕС.

В сообщении НАТО говорится, что альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая права на навигацию в территориальных водах.

Альянс призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море в соответствии с международным правом.

Порошенко в понедельник планирует провести консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами других государств-членов Североатлантического военного альянса. Россия в свою очередь запросила срочно провести заседание Совета Безопасности ООН.

Вечером в воскресенье у посольства России в Киеве, сообщил телеканал «Громадське», собрались сотни человек. На территорию дипломатического представительства бросили дымовые шашки, а у входа положили автомобильные покрышки.