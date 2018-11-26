Конфликт между Россией и Украиной в Черном море. Что случилось
ФСБ ранила украинских моряков. Возбуждено дело о нарушении госграницы.
ФСБ ранила украинских моряков. Возбуждено дело о нарушении госграницы.
Хронология событий в Черном море
Утром, 25 ноября,
Примерно через час инцидент прокомментировала Федеральная служба безопасности России. В сообщении ведомства говорилось, что два артиллерийских катера и буксир
Позже, около 11.30 по московскому времени, Украина отправила в сторону Крымского моста еще два артиллерийских катера, сообщили
Около полудня проход судов через Керченский пролив был закрыт. Для этого поперек арки Крымского моста было выставлено судно. Россия направила к мосту штурмовики Су-25 и боевые вертолеты Ка-52 ВКС России, что подтверждается фотографиями и видео, опубликованными сайтами Kerch. net и «Керчь. инфо». Проход под мостом был ненадолго открыт только для российского тральщика «Вице-адмирал Захарьин» и двух российских артиллерийских катеров проекта 1204.
В течение воскресенья судьба украинских катеров и буксира была неясна. Однако вечером украинская сторона заявила об обстреле и задержании своих кораблей российскими пограничниками. По данным украинской стороны, пострадали шестеро военнослужащих. В ФСБ подтвердили применение оружия в территориальных водах России против украинских кораблей. Как сообщило ведомство, трем раненым украинским военным оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет. Возбуждено дело о нарушении российской границы.
Реакция
Президент Украины Петр Порошенко вечером в воскресенье созвал военный кабинет — орган, включающий руководителей государства и силовых структур. По итогам заседания секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Россия предприняла акт военной агрессии.
Порошенко подчеркнул, что военное положение не означает немедленную мобилизацию армии и проведение Украиной наступательных действий. В то же время он объявил о проведении подготовительной работы с резервом первой очереди.
Украинский МИД обратился к союзникам и партнерам с призывом ввести новые и усилить существующие санкции «для сдерживания агрессора», а также предоставить Украине военную помощь.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в сообщении в Facebook назвала украинские власти бандитами с большой дороги.
И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии.
Кремль пока не комментировал произошедшее.
На инцидент отреагировали международные организации. Евросоюз заявил, что рассчитывает на восстановление свободного прохода через Керченский пролив. Произошедшее, как считают в ЕС, — подтверждение того, как нестабильность и напряженность неизбежно возрастают в условиях игнорирования основных правил международного сотрудничества. «Строительство Керченского моста было проведено без согласия Украины и стало очередным нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Это — вместе с милитаризацией Азовского моря — привело и к ужесточению контроля над
В сообщении НАТО говорится, что альянс полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая права на навигацию в территориальных водах.
Порошенко в понедельник планирует провести консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами других
Вечером в воскресенье у посольства России в Киеве, сообщил телеканал «Громадське», собрались сотни человек. На территорию дипломатического представительства бросили дымовые шашки, а у входа положили автомобильные покрышки.
Ночью украинское Минобороны сообщило, что на основании решения СНБО о введении режима военного положения начальник Генштаба — главнокомандующий вооруженных сил Украины распорядился привести армию страны в состояние полной боевой готовности.
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