Порошенко анонсировал переход Украины на военное положение

Источник: Reuters

По словам председателя СНБО Александра Турчинова, военный кабинет, созванный накануне президентом, «констатировал, что нападение российских военных на корабли ВМС является ничем иным, как актом военной агрессии».

Военное положение означает, что военное командование наделяется чрезвычайными полномочиями, ограничивающими права и свободы жителей страны. В частности, возможно вводить трудовую повинность для всех трудоспособных граждан, использовать помещения и оборудования предприятий для нужд обороны, вводить нормированное обеспечение продуктами и лекарствами, а также экспроприировать у граждан любую собственность для военных нужд.

Также вводится запрет на проведение референдумов и выборов любого уровня.

Читайте также Могерини призвала к сдержанности в Азовском море

Выборы президента Украины назначены на 2019 год, по последним соцопросам, действующий президент занимает лишь четвертое место в рейтинге с уровнем поддержки всего семь процентов.

В военное командование входят Генеральный штаб ВСУ под руководством президента и секретаря СНБО, командование видов ВСУ, а также объединенное оперативное командование.