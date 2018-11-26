Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФСБ раскрыла цель вторжения украинских кораблей
Камера в деревне поймала 58 000 нарушителей за две недели
Ксения Бородина умилила соцсети домашним фото дочек в одинаковых пижамах
В сети нашли 9-летнюю копию Гермионы из «Гарри Поттера»
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
Свадьба взаймыЗачем россияне женятся в кредит и к чему это приводит
В РФ ответили на требование Финляндии вернуть Карелию
В Брестской крепости найден тайник
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер
Теща Марьянова собирается засудить Малахова за «Прямой эфир»
Корабли РФ протаранили вторгшиеся через границу корабли ВМС
“Наша армия не выстоит”: На Украине о войне с РФ
Миранда Керр украсила обложку австралийского глянца
Лучшие наряды «Золотого граммофона 2018»
Фото: ФСБ РФ жестко ответила на вторжение украинских кораблей
“Наша армия не выстоит”: На Украине о войне с РФ
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
В России рухнули цены на частные дома
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
22Северокорейская угроза
02:19 (мск), источник: Аргументы и факты

Представитель НАТО призвала к деэскалации в Азовском море

Евросоюз в свою очередь рекомендовал всем сторонам максимальную сдержанность.

Наверх
Источник: AP 2018

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс внимательно следит за событиями вокруг Азовского моря и Керченского пролива, находится в контакте с властями Украины и призывает к сдержанности и деэскалации, сообщает РИА Новости.

Читайте также
Порошенко анонсировал переход Украины на военное положение

«НАТО в полной мере поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая права навигации в ее территориальных водах. Мы призываем РФ обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении альянса.

В свою очередь, Евросоюз призвал все стороны к максимальной сдержанности в Азовском море, отметив, что «напряженность опасным образом возросла» после инцидента, произошедшего утром 25 ноября.

«Рассчитываем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно снизить эскалацию ситуации», — говорится в заявлении европейской дипслужбы. В нем также подтверждается позиция верховного представителя ЕС по внешней политике о том, что Брюссель ожидает от Москвы «прекращения инспекций» судов.

Ранее сегодня пресс-служба крымского погрануправления ФСБ заявила, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу РФ. Керченский пролив был перекрыт. Позже стало известно о задержании украинских судов.

Следите за развитием темы«Конфликт России с Украиной в Керченском проливе»
Куда делись фрики нашего шоу-бизнеса 90-х и нулевых
ФСБ задержала нарушившие границу корабли ВМФ Украины
Порошенко анонсировал переход Украины на военное положение
СМИ: боевые российские самолеты патрулируют Керченский пролив
Норвегия скопила триллион долларов. Как потратят эти деньги?
Названа цена борьбы с бедностью в России
Что происходит с ценами на нефть
Чем известно растение с «глазами» (фото)
Спорт
«Зенит» вынес «Ростов» и впервые за 4 года выиграл первый круг После 15-ти туров команда Сергея Семака опережает идущий на втором месте «Краснодар» на пять очков
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Жизнь в Китае: девушку на автобусе оштрафовали за переход дороги Система распознавания лиц приняла за нарушителя, переходящего дорогу в неположенном месте, лицо, изображенное на рекламном баннере на автобусе
Кино
Ивлеева получила главную роль в сериале Популярная телеведущая и блогер снимется в шоу «Туристическая полиция»
Недвижимость
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
В 2019 году цены на недвижимость резко пойдут в рост
Какие налоги надо заплатить при продаже квартиры?
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Популярные темы на «Детях»
Как взять себя в руки 380
Светская жизнь - 18 254
Мама может?.. Мама может!!.. ;-) 123
Материнский "талант". 117
Леди
Сколько стоила самая дорогая свадьба 2018 года в России В ноябре в Москве состоялось чеченское торжество, размаху которого позавидовали бы Меган Маркл и принц Гарри.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь