Представитель НАТО призвала к деэскалации в Азовском море

Источник: AP 2018

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс внимательно следит за событиями вокруг Азовского моря и Керченского пролива, находится в контакте с властями Украины и призывает к сдержанности и деэскалации, сообщает РИА Новости.

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«НАТО в полной мере поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая права навигации в ее территориальных водах. Мы призываем РФ обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении альянса.

В свою очередь, Евросоюз призвал все стороны к максимальной сдержанности в Азовском море, отметив, что «напряженность опасным образом возросла» после инцидента, произошедшего утром 25 ноября.

«Рассчитываем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно снизить эскалацию ситуации», — говорится в заявлении европейской дипслужбы. В нем также подтверждается позиция верховного представителя ЕС по внешней политике о том, что Брюссель ожидает от Москвы «прекращения инспекций» судов.