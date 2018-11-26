Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море
ООН, 26 ноя — РИА Новости. Россия запросила срочную встречу членов Совета безопасности ООН на 11 утра понедельника (19.00 мск) по ситуации, сложившейся в Азовском море, сообщил журналистам заместитель постоянного представителя РФ во всемирной организации Дмитрий Полянский.
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