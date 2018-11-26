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07:27 (мск), источник: Ведомости

Армия Украины приведена в полную боевую готовность

Соединения и части Вооруженных сил Украины приведены в состояние полной боевой готовности. Об этом сообщает Минобороны страны.

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Источник: AP 2018

Соединения и части Вооруженных сил Украины приведены в состояние полной боевой готовности. Об этом сообщает Минобороны страны.

«На основании решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении правового режима военного положения начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных сил Украины в боевую готовность «полная», — говорится в сообщении.

Из-за столкновения украинских и российских судов у берегов Крыма власти Украины планируют ввести в стране военное положение. Этот вопрос в понедельник рассмотрит Верховная Рада.

Порошенко подчеркнул, что военное положение не означает немедленную мобилизацию армии и проведение Украиной наступательных действий.
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В то же время президент объявил о проведении подготовительной работы с резервом первой очереди.

В понедельник Порошенко проведет консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами других государств-членов Североатлантического военного альянса. Россия в свою очередь созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН.

В воскресенье, 26 ноября, погранслужба России применила оружие против трех украинских военных кораблей, которые пытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив, по данным ФСБ, без предварительной заявки. Украинские суда были задержаны, трое военнослужащих Украины получили неопасные для жизни ранения. Киев утверждает, что заранее предупредил российскую сторону о движении из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив своих судов.

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