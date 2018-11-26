Армия Украины приведена в полную боевую готовность

Источник: AP 2018

Соединения и части Вооруженных сил Украины приведены в состояние полной боевой готовности. Об этом сообщает Минобороны страны.

«На основании решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о введении правового режима военного положения начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей Вооруженных сил Украины в боевую готовность «полная», — говорится в сообщении.

Из-за столкновения украинских и российских судов у берегов Крыма власти Украины планируют ввести в стране военное положение. Этот вопрос в понедельник рассмотрит Верховная Рада.

Порошенко подчеркнул, что военное положение не означает немедленную мобилизацию армии и проведение Украиной наступательных действий.

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В то же время президент объявил о проведении подготовительной работы с резервом первой очереди.

В понедельник Порошенко проведет консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами других государств-членов Североатлантического военного альянса. Россия в свою очередь созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН.