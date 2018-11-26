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07:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина потребовала от России вернуть моряков и компенсировать убытки

МИД Украины потребовал от России вернуть моряков кораблей украинских ВМС, задержанных за нарушение российской границы. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

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Источник: Reuters

«Украина требует безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим, обеспечить их немедленное безопасное возвращение на Родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки», — заявили в Киеве.

Также Украина, не признающая российского статуса Крыма и окружающих его вод, возложила всю ответственность за дальнейшее обострение ситуации в черноморской акватории на Россию.

Официальный Киев обратился к союзникам и партнерам с просьбой предоставить Украине военную помощь и принять меры для сдерживания России, в том числе из-за применения новых и усиления существующих санкций.

25 ноября ФСБ России задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в территориальных водах России. Украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование. Вследствие этого по кораблям был открыт огонь. Трое моряков получили ранения, им оказана помощь, угрозы их жизни нет. В России по факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело. Украина назвала случившееся как «акт военной агрессии», президент Петр Порошенко анонсировал введение в стране военного положения.

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