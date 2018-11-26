Украина потребовала от России вернуть моряков и компенсировать убытки

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«Украина требует безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим, обеспечить их немедленное безопасное возвращение на Родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки», — заявили в Киеве.

Также Украина, не признающая российского статуса Крыма и окружающих его вод, возложила всю ответственность за дальнейшее обострение ситуации в черноморской акватории на Россию.

Официальный Киев обратился к союзникам и партнерам с просьбой предоставить Украине военную помощь и принять меры для сдерживания России, в том числе из-за применения новых и усиления существующих санкций.