Что означает введение военного положения на Украине
Совет национальной безопасности (СНБО) Украины решил ввести военное положение в стране на 60 суток. Это решение должна утвердить Верховная рада страны. Что означает этот шаг — в материале «Ъ».
Совет национальной безопасности (СНБО) Украины решил ввести военное положение в стране на 60 суток. Это решение должна утвердить Верховная рада страны. Что означает этот шаг — в материале «Ъ».
Военное положение, согласно Закону «О правовом режиме военного положения», — это особый правовой режим, который вводится в случае вооруженной агрессии против Украины или нападения на нее, опасности независимости и территориальной целостности государства.
Документ предусматривает ряд ограничений и других мер, в частности:
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