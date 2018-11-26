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09:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Что означает введение военного положения на Украине

Совет национальной безопасности (СНБО) Украины решил ввести военное положение в стране на 60 суток. Это решение должна утвердить Верховная рада страны. Что означает этот шаг — в материале «Ъ».

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Военное положение, согласно Закону «О правовом режиме военного положения», — это особый правовой режим, который вводится в случае вооруженной агрессии против Украины или нападения на нее, опасности независимости и территориальной целостности государства.

Документ предусматривает ряд ограничений и других мер, в частности:

  • в период режима военного положения полномочия президента не могут быть прекращены. В случае, если срок полномочий главы страны истекает во время военного положения, то он продолжает свою работу до окончания срока военного положения;
  • вводится усиленная охрана объектов;
  • предприятия любой формы собственности могут использоваться для нужд обороны;
  • принудительно могут отчуждаться частное или коммунальное имущество;
  • может вводиться комендантский час;
  • может вводиться особый режим въезда и выезда, ограничиваться передвижение граждан, иностранцев и лиц без гражданства;
  • вводятся ограничения движения автомобилей, проверка документов, в случае необходимости — осмотр вещей, машин, грузов, служебных помещений и жилья;
  • вводится запрет на проведение митингов, демонстраций и других массовых мероприятий;
  • может подниматься вопрос о запрете политических сил и партий, общественных объединений, если их деятельность направлена на «ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем»;
  • вводится регулирование работы полиграфических предприятий, издательств, телерадиоогранизаций, СМИ, заведений культуры и пр. Они могут использоваться военными для проведения разъяснительной работы среди населения;
  • может вводиться запрет на торговлю оружием, химическими или сильнодействующими веществами, алкоголем;
  • устанавливается особый режим в сфере производства и продажи медсредств с наркотическими средствами в составе;
  • вводится запрет на смену местожительства военнообязанных без разрешения военного комиссара или подразделения СБУ, разведки;
  • вводится повинность для граждан и юридических лиц при необходимости поселять у себя военных;
  • может проводиться эвакуация населения;
  • могут вводиться нормы по обеспечению населения продовольствием;
  • могут устраняться с должностей руководители предприятий, организаций из-за невыполнения норм закона о военном положении.
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