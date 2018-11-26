Порошенко потребовал от России немедленно отпустить задержанных украинских военных

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Украинский президент Петр Порошенко потребовал от властей России немедленно освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Такое обращение он сделал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщается на сайте президента.

«Обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которых в нарушение международного права грубо задержали и судьба которых неизвестна. Украина требует срочно их передать украинской стороне вместе с кораблем», — заявил Порошенко. Он отметил, что ожидает быстрой реакции на его обращение.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники задержали три украинских военных корабля, о чем сообщила пресс-служба ВМС Украины. Это были два катера — «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу». Они совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря, говорилось в сообщении.

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Там же уточнялось, что Россия, контролирующая Керченский пролив и знающая о планирумемом перемещении кораблей, предприняла «откровенно агрессивные действия»: пограничный корабль «Дон» протаранил буксир. Через час с сообщением выступила ФСБ России: украинские корабли незаконно пересекли границу России и направились в Керченский пролив, сообщения о их перемещении российские власти не получали.

Вечером в воскресенье Украина сообщила, что корабли были также обстреляны российскими пограничниками, а шестеро военнослужащих пострадали. ФСБ подтвердила применение оружия и уточнила, что трем раненым украинским военным оказана медицинская помощь. Российская служба также возбудила уголовное дело о нарушении российской границы.

МИД Украины обратился к международным союзникам, призвав ввести новые и усилить существующие санкции «для сдерживания агрессора» и попросив военной помощи. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала украинские власти «бандитами с большой дороги». На момент написания материала Кремль пока не выступил с официальными комментариями.