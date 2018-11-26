Порошенко потребовал от России немедленно отпустить задержанных украинских военных
Президент Украины сделал обращение к российским властям.
Президент Украины сделал обращение к российским властям.
Украинский президент Петр Порошенко потребовал от властей России немедленно освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Такое обращение он сделал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщается на сайте президента.
«Обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которых в нарушение международного права грубо задержали и судьба которых неизвестна. Украина требует срочно их передать украинской стороне вместе с кораблем», — заявил Порошенко. Он отметил, что ожидает быстрой реакции на его обращение.
В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники задержали три украинских военных корабля, о чем сообщила
Там же уточнялось, что Россия, контролирующая Керченский пролив и знающая о планирумемом перемещении кораблей, предприняла «откровенно агрессивные действия»: пограничный корабль «Дон» протаранил буксир. Через час с сообщением выступила ФСБ России: украинские корабли незаконно пересекли границу России и направились в Керченский пролив, сообщения о их перемещении российские власти не получали.
Вечером в воскресенье Украина сообщила, что корабли были также обстреляны российскими пограничниками, а шестеро военнослужащих пострадали. ФСБ подтвердила применение оружия и уточнила, что трем раненым украинским военным оказана медицинская помощь. Российская служба также возбудила уголовное дело о нарушении российской границы.
МИД Украины обратился к международным союзникам, призвав ввести новые и усилить существующие санкции «для сдерживания агрессора» и попросив военной помощи. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала украинские власти «бандитами с большой дороги». На момент написания материала Кремль пока не выступил с официальными комментариями.
По информации источников Reuters и «Интерфакса», украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», задержанные в Керченском проливе, доставлены в порт Керчи. На них нет видимых повреждений, уточняет собеседник Reuters.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.