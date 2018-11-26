Лавров: Россию уже не волнуют возможные санкции из-за ситуации в Керченском проливе

Источник: AP 2018

ТАСС, 26 ноября. Россию уже не волнуют возможные санкции из-за ситуации в Керченском проливе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр также заявил, что накануне в Керченском проливе была однозначно провокация Киева.

Глава МИД РФ отметил, что действия Киева в Керченском проливе нарушили ключевые положения международного права. Киев действовал в Керченском проливе опасными методами, маневрирование создавало угрозы для нормального движения судов, заявил министр.

Лавров отметил, что ни у кого нет сомнений, что провокация была предпринята по прямому приказу высшего руководства Украины.

Лавров добавил, что Россия проводит инспекции судов в Азовском море в полном соответствии с международными договоренностями. Он также заявил, что Россия призывает западных спонсоров Киева угомонить тех, кто пытается получить политические очки перед президентскими выборами на Украине.

Кроме того, министр считает, что Киев после введения военного положения может решить, что у него развязаны руки в Донбассе.