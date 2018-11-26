Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ФСБ раскрыла цель вторжения украинских кораблей
Находка под Антарктидой потрясла ученых
Леонид Якубович вышел в свет с повзрослевшей дочерью
Конфликт в Керченском проливе: военный самолет США прибыл
В России рухнули цены на частные дома
Свадьба взаймыЗачем россияне женятся в кредит и к чему это приводит
Леонид Якубович вышел в свет с повзрослевшей дочерью
Екатерина Климова опубликовала трогательное поздравление сыну
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон»
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер
ВМС Украины пересекли границы РФ и идут к Керченскому проливу
“Наша армия не выстоит”: На Украине о войне с РФ
«Я обращаюсь к руководству РФ»: Порошенко выступил с заявлением
Канада отреагировала на конфликт России и Украины
Умер диктор, читающий чрезвычайные документы голосом Левитана
Певец Серов заплакал, узнав результаты ДНК-теста
Дачная реформа: 10 важных дел, которые надо сделать до 1 января
В России рухнули цены на частные дома
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
8Конфликт в Керченском проливе
13:14 (мск), источник: ТАСС

Лавров: Россию уже не волнуют возможные санкции из-за ситуации в Керченском проливе

Глава МИД РФ заявил, что действия Киева в Керченском проливе нарушили ключевые положения международного права.

Наверх
Источник: AP 2018

ТАСС, 26 ноября. Россию уже не волнуют возможные санкции из-за ситуации в Керченском проливе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр также заявил, что накануне в Керченском проливе была однозначно провокация Киева.

Глава МИД РФ отметил, что действия Киева в Керченском проливе нарушили ключевые положения международного права. Киев действовал в Керченском проливе опасными методами, маневрирование создавало угрозы для нормального движения судов, заявил министр.

Лавров отметил, что ни у кого нет сомнений, что провокация была предпринята по прямому приказу высшего руководства Украины.

Лавров добавил, что Россия проводит инспекции судов в Азовском море в полном соответствии с международными договоренностями. Он также заявил, что Россия призывает западных спонсоров Киева угомонить тех, кто пытается получить политические очки перед президентскими выборами на Украине.

Кроме того, министр считает, что Киев после введения военного положения может решить, что у него развязаны руки в Донбассе.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Следите за развитием темы«Конфликт России с Украиной в Керченском проливе»
 Что означает введение военного положения для украинцев
“Буран”, по сути, падал с орбиты
Кремль впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе
Что означает введение военного положения на Украине
Танцуй и кайся. Как развлекалась дочь Петра I
Чиновницу, сравнившую пенсионера с животным, уволили
Шестиэтажную виллу построили из бамбука (фото)
Россияне вывели с валютных счетов миллиарды долларов
Умер режиссер Бернардо Бертолуччи
Спорт
Плющенко поддержал Медведеву и вызвал гнев в сети 24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла четвертое место на этапе во Франции
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
ГАЗ-12 ЗИМ «Гиперлайнер» — крутой проект нового российского авто Российский дизайнер Сергей Баринов, известный своими проектами по возрождению советской автоклассики, завершил работу над новым ярким проектом
Кино
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон» Организаторы престижной музыкальной премии в 23-й раз наградили лауреатов
Недвижимость
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
В 2019 году цены на недвижимость резко пойдут в рост
Какие налоги надо заплатить при продаже квартиры?
Как выглядят города-призраки, от которых холодеет кровь (фото)
Дети
Леонид Якубович вышел в свет с повзрослевшей дочерью 20-летняя Варвара является поклонницей Гарри Поттера (фото)
Леди
54 подарка на Новый год 2019 до 1000 рублей Ты не успеешь оглянуться, как наступит главный праздник года, так что запасаться подарками нужно пораньше
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь