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13:08 (мск), источник: Ведомости

Песков назвал инцидент в Керченском проливе «очень опасной провокацией»

Кремль впервые прокомментировал произошедшее.

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9
фотографий
9
фотографий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент в Керченском проливе «очень опасной провокацией», требующей серьезного разбирательства. Его слова приводит РИА Новости. Россия инициировала разбирательство по этой ситуации в Совете безопасности ООН, отметил Песков.

Представитель Кремля отказался давать более детальные комментарии, пояснив, что «развернутое» заявление готовит министерство иностранных дел России.

В воскресенье, 25 ноября, крымское пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщило, что три украинских военных корабля незаконно пересекли российскую границу и взяли курс на Керченский пролив. Российская спецслужба указывала, что они «опасно маневрировали» и не реагировали на требования ФСБ. Россия направила к месту инцидента бомбардировщики Су-25 и военные вертолеты Ка-52.

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Пресс-служба ВМС Украины, в свою очередь, заявила, что два украинских катера («Бердянск» и «Никополь»), а также рейдовый буксир «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Российские корабли, как утверждал Киев, предприняли «агрессивные действия». В сообщении пресс-службы украинского ведомства говорилось, что российский военный корабль «Дон» протаранил украинский буксир. За навигацию через Керченский пролив отвечает российская сторона. В ВМС Украины подчеркнули, что российским пограничникам накануне была направлена информация о передвижении украинских кораблей.

ФСБ позже подтвердила, что применила оружие для того, чтобы остановить украинские военные корабли. Все три судна ВМС Украины были задержаны в территориальных водах России в Черном море, говорилось в сообщении российской спецслужбы. По факту нарушения государственной границы России российские власти возбудили уголовное дело. К утру понедельника, 26 ноября, движение гражданских судов в Керченском проливе, которое Россия приостановила днем накануне, было возобновлено.

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Киев позже заявил, что в результате инцидента пострадали шестеро украинских военных, ФСБ подтвердила ранение лишь троих. Российская спецслужба подчеркивала, что им оказана медицинская помощь, угрозы жизни для украинских военнослужащих нет.

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