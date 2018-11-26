Песков назвал инцидент в Керченском проливе «очень опасной провокацией»
Кремль впервые прокомментировал произошедшее.
Кремль впервые прокомментировал произошедшее.
Представитель Кремля отказался давать более детальные комментарии, пояснив, что «развернутое» заявление готовит министерство иностранных дел России.
В воскресенье, 25 ноября, крымское пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщило, что три украинских военных корабля незаконно пересекли российскую границу и взяли курс на Керченский пролив. Российская спецслужба указывала, что они «опасно маневрировали» и не реагировали на требования ФСБ. Россия направила к месту инцидента бомбардировщики Су-25 и военные вертолеты Ка-52.
ФСБ позже подтвердила, что применила оружие для того, чтобы остановить украинские военные корабли. Все три судна ВМС Украины были задержаны в территориальных водах России в Черном море, говорилось в сообщении российской спецслужбы. По факту нарушения государственной границы России российские власти возбудили уголовное дело. К утру понедельника, 26 ноября, движение гражданских судов в Керченском проливе, которое Россия приостановила днем накануне, было возобновлено.
Киев позже заявил, что в результате инцидента пострадали шестеро украинских военных, ФСБ подтвердила ранение лишь троих. Российская спецслужба подчеркивала, что им оказана медицинская помощь, угрозы жизни для украинских военнослужащих нет.
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