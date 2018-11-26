Поклонская назвала Порошенко «шурупиком» в геополитической машине

Источник: РИА Новости

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали. Они были задержаны.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины — за месяц до начала кампании по выборам президента Украины — принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

«Петр Порошенко является шурупиком в сложной геополитической машине, который исправно продолжает выполнять отведенную ему функцию — сделать позорным само упоминание об Украине. Вчерашняя отчаянная провокация на Черном море с бегущими от страха и непонимания вмиг прозревшими украинскими моряками, ужесточение обстрелов мирного населения Донбасса, суетливое и вполне прогнозируемое введение военного положения на Украине, бесконечные украинские клоуны и шуты, позорящие свою страну в политических ток-шоу на российских каналах… В результате при упоминании слова “Украина” сегодня у людей возникает фонтан эмоций: стыд, позор, насмешки, злость, агрессия, обида… » — написала Поклонская на своей странице в Facebook.