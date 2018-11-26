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16:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль назвал возможное введение военного положения на Украине «электоральными интригами»

Возможное введение военного положения на Украине из-за инцидента с задержанием украинских судов в Керченском проливе напоминает «электоральные интриги», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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9
фотографий
9
фотографий

«Пока еще ничего не введено, но, безусловно, учитывая предвыборную ситуацию на Украине, подобное решение, конечно, попахивает электоральными интригами. Решать, конечно, электоральную задачу, размахивая флагом войны, неверно и опасно, с нашей точки зрения», — считает представитель Кремля. На вопрос, готова ли Россия мобилизовать свои войска, господин Песков отвечать не стал.

25 ноября в Керченском проливе ФСБ задержала три украинских судна с 23 моряками. С целью «принудительной остановки» кораблей российские пограничники применили оружие, в результате трое украинских военных были ранены. Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Киева «однозначной провокацией». Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России освободить задержанные суда и моряков. Сегодня Верховная рада решит вопрос о введении в стране военного положения.

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