Кремль назвал возможное введение военного положения на Украине «электоральными интригами»
Возможное введение военного положения на Украине
Возможное введение военного положения на Украине
«Пока еще ничего не введено, но, безусловно, учитывая предвыборную ситуацию на Украине, подобное решение, конечно, попахивает электоральными интригами. Решать, конечно, электоральную задачу, размахивая флагом войны, неверно и опасно, с нашей точки зрения», — считает представитель Кремля. На вопрос, готова ли Россия мобилизовать свои войска, господин Песков отвечать не стал.
25 ноября в Керченском проливе ФСБ задержала три украинских судна с 23 моряками. С целью «принудительной остановки» кораблей российские пограничники применили оружие, в результате трое украинских военных были ранены. Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Киева «однозначной провокацией». Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России освободить задержанные суда и моряков. Сегодня Верховная рада решит вопрос о введении в стране военного положения.
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