Кремль назвал возможное введение военного положения на Украине «электоральными интригами»

«Пока еще ничего не введено, но, безусловно, учитывая предвыборную ситуацию на Украине, подобное решение, конечно, попахивает электоральными интригами. Решать, конечно, электоральную задачу, размахивая флагом войны, неверно и опасно, с нашей точки зрения», — считает представитель Кремля. На вопрос, готова ли Россия мобилизовать свои войска, господин Песков отвечать не стал.