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14:53 (мск), источник: Газета.Ру

Украина и НАТО договорились о срочном созыве комиссии «из-за агрессии России»

Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии «Украина-НАТО», передает «112 Украина».

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В сообщении отмечается, что комиссия срочно созывается «из-за агрессии России». Телеканал передает, что глава Североатлантического альянса и украинский лидер обсудили региональную безопасность после «непредсказуемых действий» Москвы.

Порошенко также призвал усилить международное давление на Россию с целью освобождения украинских судов и экипажа, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин в курсе конфликта в Керченском проливе.

Как заявили в ФСБ России, 25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и направлялись к Керченскому проливу. Российские силы задержали корабли, а после закрыли Керченский пролив для всех судов. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. Президент Украины Петр Порошенко выдвинул России требования в связи с инцидентов в Черном море, потребовав освободить украинских моряков и корабли.

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