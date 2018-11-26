Украина и НАТО договорились о срочном созыве комиссии «из-за агрессии России»
Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии «Украина-НАТО», передает «112 Украина».
Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии «Украина-НАТО», передает «112 Украина».
В сообщении отмечается, что комиссия срочно созывается «из-за агрессии России». Телеканал передает, что глава Североатлантического альянса и украинский лидер обсудили региональную безопасность после «непредсказуемых действий» Москвы.
Порошенко также призвал усилить международное давление на Россию с целью освобождения украинских судов и экипажа, говорится в материале.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин в курсе конфликта в Керченском проливе.
Как заявили в ФСБ России, 25 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили государственную границу России и направлялись к Керченскому проливу. Российские силы задержали корабли, а после закрыли Керченский пролив для всех судов. Киев обвинил Москву в применении силы против своих судов и выслал подкрепление. Президент Украины Петр Порошенко выдвинул России требования в связи с инцидентов в Черном море, потребовав освободить украинских моряков и корабли.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.