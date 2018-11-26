МИД: Россия будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность

«Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями. Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность», — подчеркнули в дипведомстве.