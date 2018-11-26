МИД: Россия будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении МИД РФ в связи с провокацией Киева в Керченском проливе.
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