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15:06 (мск), источник: ТАСС

МИД: Россия будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия будет жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении МИД РФ в связи с провокацией Киева в Керченском проливе.

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«Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями. Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность», — подчеркнули в дипведомстве.

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